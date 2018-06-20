Год волонтера
Адриан Данжу: волонтерство дает возможность открыть для себя что-то новое
© РИА Новости / Владимир Астапкович
15:0020.06.2018
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Адриан Данжу: волонтерство дает возможность открыть для себя что-то новое

Адриан Данжу был волонтером на Чемпионате Европы по футболу UEFA в 2016 году во Франции. Молодому человеку настолько это понравилось, что он практически сразу решил подать заявку на участие в качестве волонтера на ЧМ-2018 в России.

"Я фанат спорта, и для меня это шанс принять участие в ЧМ-2018, прожить его изнутри", — говорит доброволец.

Спортивное волонтерство: быть частью большого праздника
© РИА Новости
Спортивное волонтерство: быть частью большого праздника

Помогать Адриан будет в Сочи. По его словам, выбор города не случаен — ведь именно здесь проходили XXII Зимние Олимпийские игры. "Я подумал, что это должен быть спортивный город с хорошими условиями для спорта", — уверен Данжу.

Молодой человек первый раз приедет в Россию и поэтому старательно подготовился. Он очень хочет посмотреть, как живут люди в нашей стране, как ведут себя в обычной жизни — в магазине, транспорте.

Особый интерес у француза вызывает кухня. Адриан надеется, что сможет попробовать новые блюда.

Думаю, во время ЧМ-2018 все будет немного иначе, так как приедет много болельщиков со всех континентов, и российская культура уступит место мировой. Но я целый месяц смогу общаться со своими коллегами и менеджерами, большинство из которых из России. Это будет интереснейшее погружение в неизвестную мне страну", — рассуждает Данжу.

Приехать и остаться

Адриан уверяет, что никаких опасений, кроме плохого знания языка, у него нет.

"Думаю, как только освоюсь и познакомлюсь с людьми, страх пройдет и мне захочется остаться", — уверен Данжу.

Волонтер надеется, что после завершения матчей в Сочи ему удастся провести несколько дней в Москве. А в будущем Адриан планирует вернуться в Россию, чтобы посетить исторические памятники российской столицы, а также съездить в Санкт-Петербург.

Адриан постарался найти побольше информации и про Сочи.

"Это город, которые расположен на берегу Черного моря и окружен горами. Если я правильно понял, он пользуется большой популярностью среди русских, как Ницца во Франции. Если у меня появится возможность совершить прогулку, я, конечно же, ею воспользуюсь", — рассказывает он.

© Из личного архива Адриана Данжу"Я фанат спорта, и для меня это шанс принять участие в ЧМ-2018, прожить его изнутри"
© Из личного архива Адриана Данжу
"Я фанат спорта, и для меня это шанс принять участие в ЧМ-2018, прожить его изнутри"

Адриан не знает русского языка, но перед приездом в Россию он взял несколько онлайн-уроков, чтобы выучить несколько фраз.

"Я научился представляться, могу сказать сколько мне лет и что люблю футбол — самые элементарные вещи, чтобы я смог лучше адаптироваться, но это лишь базовые знания", — поделился Данжу.

Преимущества волонтерства

Во время мундиаля волонтер будет помогать журналистам и фотокорреспондентам. Ему необходимо следить за порядком на трибуне для СМИ, иногда быть на краю поля с фотокорреспондентами, а на пресс-конференции раздавать микрофоны журналистам. Также надо присутствовать в смешанной зоне, через которую игроки выходят со стадиона, — следить, чтобы не возникало вопросов.

Футбольные хулиганы не вызывают у Адриана страха. Он уверен, что безопасность будет обеспечена на высоком уровне.

Россия и FIFA сделают все для того, чтобы было как можно более безопасно. Лично я часто бываю на стадионах, где атмосфера может быть накалена до предела — меня это не пугает. Не скажу, что это неотъемлемая часть футбола, но это точно часть его истории", — уверен Адриан.

Данжу, конечно, болеет за французскую сборную. И, хотя эта команда не будет играть в Сочи, волонтер надеется, что не пропустит их матчи.

"Волонтерство за границей — бесценный опыт, особенно в такой стране как Россия, о которой во Франции не так много известно. Несмотря на это, я считаю, что это великая страна, где строят прекрасные стадионы. Я бы сказал, что это дает возможность открыть для себя что-то новое и принять участие в спортивном празднике в стране, где было бы очень интересно побывать".

Если у вас есть истории о спортивных волонтерах, присылайте их в нашу редакцию на электронную почту sn@rian.ru.

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