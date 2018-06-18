Год волонтера
14 лет волонтерства: история добровольца из Японии
© Фото из личного архива Икуми Сэкинэ
15:0518.06.2018
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14 лет волонтерства: история добровольца из Японии

Сэкинэ Икуми — японка, которая вот уже 20 лет живет в Австралии. Ее главное увлечение — спорт. Любовь к нему и привела Сэкинэ Икуми в добровольчество. Впервые о том, чтобы стать волонтером, она задумалась в 2000 году во время Олимпийских игр в Сиднее.

Спортивное волонтерство: быть частью большого праздника
© РИА Новости
Спортивное волонтерство: быть частью большого праздника
"Я была простым зрителем. Но уже тогда я заинтересовалась волонтерством. В 2004 году на Олимпийских играх в Афинах состоялся мой волонтерский дебют. Я многому тогда научилась. Это был замечательный опыт", — рассказала Сэкинэ Икуми.

После Олимпийских игр в Афинах были Чемпионат мира по футболу в Бразилии в 2014 году, Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро в 2016 году и целый ряд других спортивных соревнований.

По ее словам, волонтерство позволяет не только побывать на главных спортивных мероприятиях, но и повстречать людей со всего света.

Я знакомлюсь с культурой и кухней других стран, приобретаю бесценный опыт, который в обычной жизни был бы мне недоступен", — подчеркнула Сэкинэ Икуми.

Однако больше всего ей запомнилось то, как ее благодарили греческие зрители на афинских Олимпийских играх и Чемпионате мира по футболу в Бразилии. На последний, кстати, она поехала вместе с мужем, который разделяет ее страсть к спорту и добровольчеству.

© Фото из личного архива Икуми СэкинэВ 2004 году состоялся волонтерский дебют Сэкинэ Икуми на Олимпийских играх в Афинах
© Фото из личного архива Икуми Сэкинэ
В 2004 году состоялся волонтерский дебют Сэкинэ Икуми на Олимпийских играх в Афинах

На очереди Волгоград

На ЧМ-2018 Сэкинэ Икуми приедет в Волгоград. Там она будет помогать по функции "Защита бренда".

В этот раз волонтерами хотели стать 176 870 человек. Несомненно, самая высокая конкуренция была среди тех, кто собирался стать волонтером в Москве и Санкт-Петербурге, я решила стать волонтером в Волгограде, где будет играть японская сборная", — рассказала она.

Как призналась Сэкинэ Икуми, она настолько хотела стать волонтером ЧМ-2018, что ее даже не остановила цена билета до России.

"Я люблю футбол и собиралась поехать на ЧМ-2018, поэтому в любом случае мне пришлось бы покупать билет. Вот я и подумала, что лучше принять участие в проведении соревнования, чем быть просто зрителем. Я приложу все силы, чтобы спортивный турнир прошел успешно", — отметила она.

Если у вас есть истории о спортивных волонтерах, присылайте их в нашу редакцию на электронную почту sn@rian.ru.

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