Волонтер из Бразилии: хочу помогать детям Африки вместе с Анджелиной Джоли

Летисия Авелина — волонтер из Бразилии на ЧМ-2018. Она владеет пятью языками: португальским, испанским, английским, русским и арабским. Специально для проекта "Год волонтера" она рассказала свою историю участия в добровольческой деятельности. © РИА Новости / Антон Денисов Свыше 17 тысяч волонтеров будут задействованы на ЧМ-2018 в Москве

Летисия с детства любила помогать людям, всегда была активисткой. Она не могла просто сидеть на месте и ничего не делать.

Одной из первых добровольческих активностей Летисии стала помощь людям без определенного места жительства. В Бразилии вместе с сотрудниками благотворительной организации она раз в неделю ходила по улицам города и раздавала нуждающимся еду, одежду, воду. Они помогали этим людям найти жилье или работу, а также избавиться от различных зависимостей.

Всю жизнь ей хотелось заниматься профессиональным спортом, но такой возможности не было. Поэтому она решила заняться спортивным волонтерством.

© Фото из личного архива Летисии Авелины Летисия Авелина © Фото из личного архива Летисии Авелины Летисия Авелина

Одним из самых запоминающихся моментов в ее добровольческой карьере стала встреча с именитыми теннисистами Роджером Федерером и Новаком Джоковичем, которые после матча подарили ей мяч и обняли.

Также Летисия с удовольствием вспоминает участие в летних Олимпийских играх в Бразилии. "Мне безумно нравился этот период. Каждый день я была занята чем-то новым, познакомилась с большим количеством людей, с которыми и сейчас поддерживаю отношения", — отметила она.

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России Летисия ожидала с нетерпением. "Я долго ждала, когда начнется регистрация на ЧМ-2018, постоянно проверяла сайт FIFA", — рассказала она. Во время мундиаля она будет волонтером направления "Сервисы для зрителей" в Ростове-на-Дону.

Летисия также призналась, что, как и любой болельщик, она хочет увидеть победу команды своей страны. Однако ее главная мечта — кормить бездомных детей в Африке вместе с Анджелиной Джоли.