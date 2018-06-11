Волонтер со стажем: на приезд в Россию египтянку вдохновила Бразилия

Волонтер ЧМ-2018 из Египта Рагхад аль-Исави в беседе с корреспондентом Sputnik рассказала о своем волонтерском опыте, почему решила стать волонтером ЧМ-2018 и что будет делать на турнире в России.

У Рагхад большой опыт волонтерской деятельности: она была добровольцем на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, преподавала английский язык в Индии и участвовала во многих благотворительных мероприятиях у себя на родине, в Египте.

© Фото из личного архива Рагхад аль-Исави Рагхад была добровольцем на Олимпийских играх 2016 года

"Во время участия в Олимпийских играх в Бразилии мы вместе с друзьями решили все вместе подать заявку на ЧМ-2018 в России. В Бразилии была совершенно невероятная атмосфера, в которую нам очень хотелось погрузиться еще раз. К тому же мой папа раньше работал в России, поэтому у меня с детства остались очень хорошие воспоминания об этой стране", — объясняет свой выбор Рагхад.

Девушка рассказала, что на предстоящем турнире в Волгограде будет помогать в работе СМИ.

"Пока я мало знаю про этот город: раньше он назывался Сталинградом, и там прошло важное сражение Второй мировой войне", — делится знаниями Рагхад.

Девушка добавляет, что болеть на ЧМ-2018 собирается за сборную Египта.

О российской команде ничего не знаю", — признается Рагхад.

По ее словам, отбор на турнир она прошла довольно легко, потому что у нее уже есть опыт участия в таких мероприятиях.

"Мне нравится быть волонтером, потому что я приобретаю очень ценный опыт, который потом может пригодиться в жизни. С одной стороны, это очень напряженная деятельность, где нужно быстро соображать, общаться с совершенно разными людьми со всего мира, постоянная круговерть языков, задач, но при этом получаешь огромное удовольствие от атмосферы, от самих соревнований", — рассказывает Рагхад.

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