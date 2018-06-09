Год волонтера
Волонтер ЧМ-2018 из Испании: мечтаю побывать на Камчатке
© РИА Новости / Павел Лисицын
12:0009.06.2018
(обновлено: 12:03 09.06.2018)
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Волонтер ЧМ-2018 из Испании: мечтаю побывать на Камчатке

Испанец Серхио Куэвас Перез не представляет свою жизнь без волонтерства: он помогал в уборке мусора на пляжах Исландии, принимал участие в проведении крупных спортивных соревнований. В этом году Серхио присоединится к команде волонтеров Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Сочи. О своих ожиданиях от предстоящего турнира, о любви к Казани и о том, почему он будет болеть за команду из Исландии, доброволец рассказал корреспонденту спецпроекта "Год волонтера".

Спортивное волонтерство: быть частью большого праздника
© РИА Новости
Спортивное волонтерство: быть частью большого праздника

Серхио 30 лет, он родом из Барселоны. В Сочи он будет помогать по направлению "Работа с командами". Для него это не в новинку: на Универсиаде в Казани в 2013 году волонтер также взаимодействовал со спортсменами.

"Я координировал спортсменов, помогал им сориентироваться. Помимо этого я помогал на церемонии вручения медалей, выступал на церемониях открытия и закрытия", — рассказал испанец.

По словам Серхио, в Казани он впервые познакомился с русскими, а также узнал много нового о традициях и культуре России.

Меня город очень впечатлил. Кул-Шариф (соборная мечеть Казани. — Прим. ред.) — просто вау! Еще я там познакомился с большим количеством людей. Не только русскими, но и с другими иностранцами", — поделился он.

В столицу Татарстана доброволец отправился, также чтобы попрактиковаться в русском языке, который он учит уже несколько лет. Ранее Серхио работал в сфере туризма и много контактировал с гостями из России.

Волейбол футболу не помеха

Волонтерский опыт испанца насчитывает 8 лет. Началом его добровольческого пути стал Чемпионат Европы по легкой атлетике, затем последовали Универсиада в Казани и Чемпионат мира по баскетболу в Барселоне.

При этом своим любимым видом спорта испанец уверенно называет волейбол.

© Фото из личного архива Серхио Куэваса
Во время ЧМ-2018 Серхио будет болеть не только за сборную Испании, но и за команды из России и Исландии

"Я раньше не знал, что это очень популярный вид спорта в России. Когда я впервые попал на игру, болельщики так громко поддерживали команды, была потрясающая атмосфера. Да и сам спорт оказался очень интересным", — отметил Серхио, добавив, что ему также нравится наблюдать за соревнованиями по легкой атлетике и плаванию.

Впрочем, и футбол как любого испанца не оставляет его равнодушным. На предстоящем мундиале волонтер будет болеть не только за сборные Испании и России, но и за команду из Исландии.

"Во-первых, мне очень нравится Исландия. Я был там несколько лет назад, это была моя любимая поездка. Во-вторых, это одна из самых маленьких стран, которая участвует в Чемпионате мира. Когда я узнал об этом, меня это очень удивило", — рассказал Серхио.

От Исландии до Камчатки

Интересно, что на остров он отправился не как турист, а как экологический волонтер — там он помогал в очистке местных пляжей от мусора и организовывал экскурсии в горы.

Исландия настолько полюбилась Серхио, что, когда он узнал о природе и красотах Камчатки, то сразу загорелся желанием туда поехать.

Это моя мечта. Мои друзья, которые были там, сказали, что она похожа на Исландию своими вулканами и природой. Не знаю когда, но я должен туда поехать", — поделился он.

Пока сопки Камчатки лишь зыбко маячат на горизонте планов испанца, а впереди его ждет солнечный Сочи и ЧМ-2018. После турнира Серхио планирует и дальше активно принимать участие в крупных спортивных мероприятиях в качестве волонтера.

"Мне нравится помогать людям. Я считаю, что это будет лучше не только для меня, но для всего мира", — отметил он.

Если у вас есть истории о спортивных волонтерах, присылайте их в нашу редакцию на электронную почту sn@rian.ru.

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