Елена Соловьева: волонтерство – не просто веяние времени

Заместитель декана факультета иностранных языков МГУ им. Н.П.Огарева по внеучебной работе, кандидат филологических наук, доцент — сложно представить нашу героиню в форме волонтера. Однако серьезная профессия не помешала, а привела Елену Соловьеву в добровольчество.

"Пока своим примером не покажешь, что это, вряд ли за тобой кто-то пойдет и заинтересуется. Так и стала волонтером", — рассказывает она.

По словам Елены, первый добровольческий опыт не впечатлил — она не поняла тогда что к чему. Поэтому волонтерством занималась нерегулярно, от случая к случаю. По-настоящему она осознала свою нужность во время чемпионатов мира по спортивной ходьбе и греко-римской борьбе:

Соревнования проходили в мае 2012 года. Там мне стало очевидно, что без волонтеров спортсменам было бы сложно в чужой стране, и я могу быть полезна. Может быть, меня так воспитали родители, что нужно приносить пользу, не ждать ничего взамен".

Елена признается, что в основном следит за спортивными мероприятиями, но всегда рада принять участие и в других сферах: "Я на все согласна, лишь бы польза какая-то была от этого".

Как волонтерство в работе помогает

Основная работа Елены — преподавание английского языка. А в повышении квалификации волонтерство тоже помогает: во время общения с иностранцами ей приходится слышать совершенно разные варианты, акценты и говоры.

По словам Елены, она очень любит помогать и общаться с людьми. При этом как переводчик несет особую ответственность.

"Важно не только выполнить свою задачу, но и не подвести свою страну, грамотно подбирать слова. Например, на одном мероприятии был молодой человек из Македонии, и было принципиально важно произносить не просто Македония, а Former Yugoslav Republic of Macedonia", — вспоминает волонтер.

Но больше всего ей понравилось сотрудничать с прессой. "В свое время была волонтером на Чемпионате мира по водным видам спорта FINA в Казани. Такого количества диалектов и разновидностей английского языка я раньше не слышала. Моя функция была довольно сложной — за 15 минут мы должны были взять интервью, его перевести, набрать и отправить. Очень интересно!" — говорит она.

Воля к победе

Среди спортивных мероприятий Елене особенно запомнился чемпионат Европы по плаванию среди глухих 2014 года: "Там присутствует особая категория людей. Они вызывают невероятное уважение".

Поэтому волонтерская помощь на Паралимпийских зимних играх в Сочи занимает отдельное место, признается Елена. По ее словам, невероятную гордость вызывает возможность прикоснуться, пусть косвенно, к достижениям российских спортсменов.

"Можно сказать, что шестикратное "олимпийство" Романа Петушкова ковалось на моих глазах на Паралимпийских играх в Сочи в 2014 году. Именно волонтерам микст-зоны посчастливилось переводить интервью спортсменов для зарубежной прессы", — рассказывает волонтер.

© Фото из личного архива Елены Соловьевой Елена очень любит помогать и общаться с людьми. При этом как переводчик несет особую ответственность © Фото из личного архива Елены Соловьевой Елена очень любит помогать и общаться с людьми. При этом как переводчик несет особую ответственность

Волонтерство — как способ познать мир

Особые чувства вызвала группа из Китая, которую Елена сопровождала во время Всемирных хоровых игр в Сочи.

"Люди интересные, другой склад ума, менталитет. А тут наступил день Петра и Февронии, большой праздник для православных, — вспоминает она. — Хотя они по-русски совсем не разговаривают, запели "Богородице, дево, радуйся". Это было что-то! До слез".

Такие события позволяют не только узнать других людей, но и открывать для себя другие города, страны, считает доброволец. Даже что-то ранее знакомое предстает в ином свете. Во время Кубка Конфедераций FIFA 2017 она увидела любимый Санкт-Петербург с совершенно другой стороны — не парадной, а уютной, домашней и очень книжной.

Хотя, как признается Елена, она совершенно неспортивный человек, она любит наблюдать за спортивными мероприятиями.

"Очень понравилось смотреть Чемпионат мира по хоккею, который проходил в Москве. После этого смотреть матчи по телевизору — совсем не то. Люблю теннис, много друзей среди теннисистов. Не назову вам победителя какого-нибудь турнира, но получаю несравненное удовольствие наблюдать за соревнованием", — делится она.

Но один вид спорта не вызывает у волонтера никаких эмоций. "Не понравилось смотреть регби. Никогда не понимала. У меня у подруги сын занимается. Пытались мне объяснить, но бесполезно", — признается она.

Желание быть нужным

Елена не может долго сидеть на одном месте: "Сейчас подала уже заявку в Красноярск на Универсиаду, на WorldSkills в Казань. Не успев приехать с одного мероприятия, уже думаю, куда дальше".

На предстоящем Чемпионате мира по футболу FIFA 2018 в РоссииTM Елена будет помогать в функции "Лингвистические услуги". "Я очень надеюсь, что мои знания пригодятся. Знатоком футбола себя назвать не могу, но болею за нашу сборную", — говорит она.

Волонтерством надо заболеть, считает Елена. Это труд, упрямство и фанатизм. Не надо делать это для галочки, для кого-то. Это надо пропустить через себя:

Надо понимать, что везде нужен КПД (коэффициент полезного действия), чтобы польза была. Не выгода — ни в коем случае! Знать, что полезного можешь получить и чем можешь быть полезен".

Своим студентам Елена советует в любом деле искать положительные моменты.

"Надеюсь, что волонтерство — не просто веяние времени. И нашим детям хватит поволонтерить", — говорит она.

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