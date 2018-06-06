Городские волонтеры в Москве будут работать на 9 направлениях на ЧМ-2018

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Городские волонтеры в Москве будут работать на девяти направлениях во время Чемпионата мира по футболу, сообщает ГБУ "Мосволонтер".

"Ребята будут задействованы на девяти функциональных направлениях: "Аккредитационный центр", "Транспорт", "Последняя миля", "Медицинское обслуживание", "Туристические маршруты", "Информационные стойки", "Городские мероприятия" и "Обеспечение работы со СМИ", "Фестиваль болельщиков". Больше всего городских волонтеров задействовано на функциях "Транспорт" (1 тысяча 647 человек) и "Фестиваль болельщиков" (960 человек)", — рассказали в пресс-службе.

Всего учреждение подготовило 6 тыс. волонтеров для чемпионата, тысяча из которых будет находиться в резерве.

С февраля по май городские волонтеры проходили обучение, в рамках которого в том числе прошли тренинги и мастер-классы. Они научились быстро ориентироваться в большом городе, строить маршруты, также узнали, как вести себя в чрезвычайных ситуациях, общаться со СМИ и помогать людям с инвалидностью. Также волонтеров научили оказывать первую помощь и действовать в экстренных ситуациях.

"Основная задача городских волонтеров — создать положительный образ нашей столицы у гостей, спортсменов и болельщиков из разных стран мира и регионов России. С уверенностью можем сказать, что ребята готовы справиться с этой задачей", — рассказали в "Мосволонтере".