Свыше 17 тысяч волонтеров будут задействованы на ЧМ-2018 в Москве

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. На городском транспорте и туристических маршрутах Москвы в период чемпионата мира по футболу будут дежурить более 17 тысяч волонтеров, сообщили в пресс-службе столичной мэрии по итогам заседания президиума правительства города.

"В период проведения ЧМ-2018 планируется привлечь не менее 8,7 тысячи волонтеров, в том числе 3,7 тысячи волонтеров АНО "Оргкомитет-2018" и 5 тысяч городских волонтеров", — говорится в материалах пресс-службы.

Основу городского добровольческого корпуса составят волонтеры, прошедшие практику на Кубке конфедераций FIFA 2017 года, и те, кто владеет английским языком, уточнили в мэрии.

Городские добровольцы будут помогать туристам и болельщикам на транспорте, на территориях "последней мили" и фестиваля болельщиков FIFA, на туристических маршрутах. Кроме того, они будут взаимодействовать со СМИ, примут участие в медицинском обслуживании, проведении городских мероприятий, а также в работе информационных и аккредитационных центров.