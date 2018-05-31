Год волонтера
От Красного Креста до Игр кочевников – волонтер готова к мундиалю
© Из личного архива Нуржамал Акматалиевой
14:5631.05.2018
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От Красного Креста до Игр кочевников – волонтер готова к мундиалю

Нуржамал Акматалиева — студентка из Бишкека — прошла отбор в волонтеры на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 и этим летом приедет в Россию, чтобы помогать в организации мирового первенства. Специально для проекта "Год волонтера" она рассказала свою историю участия в добровольческой деятельности.

Волонтерство с ранних лет

С понятием волонтерства я познакомилась в раннем детстве. С шести лет я ходила в музыкальную школу, а в свободное время со старшими ребятами устраивала концерты и помогала в школе детям, которые были лишены радостей жизни из-за ограниченных возможностей. Во мне было развито чувство сопереживания, и мне всегда хотелось помогать другим.

Волонтер из Казахстана: еду на ЧМ-2018 за опытом и новыми друзьями /
© Фото из личного архива Ольги Юриной
Волонтер из Казахстана: еду на ЧМ-2018 за опытом и новыми друзьями

В моей семье было важно привить доброту с детства, обязательной была и помощь старшим. Люди в наших краях вообще довольно отзывчивы — например, не уступить место старшему в общественном транспорте очень неуважительно — таков наш менталитет. Нам, киргизам, всегда было важно помогать близким, потому что нас всего шесть миллионов, и порой кажется, что все мы друг другу или родственники, или сваты.

Когда я училась школе, мне удалось поработать в школьном парламенте, тогда это только входило в моду. Такие парламенты открывались почти во всех школах в рамках вовлечения молодежи в нормы демократического общества. Там надо было помогать педагогам и неуспевающим ученикам. Параллельно мы с ребятами стали собирать свою команду в помощь детям с инвалидностью.

Когда тебе интересно чем-то заниматься, ты не думаешь об отдыхе. Желание прилечь, почитать книжку, пообщаться с подружками отходит на второй план.

После окончания школы я поехала на учебу за границу, там добровольческая деятельность считается очень почетной. За рубежом я волонтерила в школе и, кроме того, ходила в дом престарелых, где я помогала людям одеваться, вставать с постели, кушать, играла с ними, иногда читала им вслух.

Конечно же, я не упустила возможности внести небольшой вклад в Национальное общество Красного Полумесяца. Так как они занимаются разными проектами и помогают людям, по возможности оставляла необходимые вещи для нуждающихся.

© Из личного архива Нуржамал АкматалиевойВолонтерство - это возможность обрести друзей
© Из личного архива Нуржамал Акматалиевой
Волонтерство - это возможность обрести друзей

Бесценный опыт на родине

Самый интересный и грандиозный опыт в качестве добровольца я получила на родине — на II Всемирных играх кочевников, которые проходили в 2016 году на берегу Иссык-Куля. Сама программа состояла из двух частей — спортивной и культурно-этнографической. Принцип мероприятия заключался в том, чтобы провести турниры и фестиваль культур всех кочевых народов мира, включая наш этнос — киргизов, бурятов, тувинцев, казахов, монголов, калмыков и многих других.

Временами казалось, будто бы на Иссык-Куле проходят Олимпийские игры: национальные сборные прибыли из десятков стран мира. Самой большой командой тогда стала сборная России. Кроме того, большим составом прибыли Казахстан и США. Нам было приятно от мысли, что таким образом мы стали частью всего большого мира, где организатором торжества являемся мы сами — представители страны со слабой на данный момент экономикой.

Волонтер из Ирана: хочу увидеть Месси
© Фото из личного архива Сохейла Сарояна
Волонтер из Ирана: хочу увидеть Месси

Культура номадов собрала прессу со всего мира. К мероприятиям нас готовили задолго — учили работе в команде, правилам коммуникаций. Когда нам к дню открытия Игр выдали униформу лимонного цвета, с нами все фотографировались. Волонтеров было так много и все было настолько красочно, что кадры тех дней напоминают картинки из какой-то сказки.

Тогда мне довелось помогать гостям из дальнего зарубежья. Общение на английском языке было для меня несложной задачей, поэтому я сопровождала спортивные делегации. Помощь гостям нужна была повсюду — с размещением в гостинице, с дорогой до турнира, в общении с организаторами по тому или иному вопросу.

Следующий шанс набраться опыта выпал мне опять же на Иссык-Куле, на Чемпионате Азии по пятиборью. Кроме того, у нас в стране всегда проходят благотворительные и образовательные ярмарки, где я всегда помогаю участникам в качестве переводчика.

© Из личного архива Нуржамал АкматалиевойНуржамал Акматалиева на II Всемирных играх кочевников в 2016 году
© Из личного архива Нуржамал Акматалиевой
Нуржамал Акматалиева на II Всемирных играх кочевников в 2016 году

С любовью в Россию

В России я не была ни разу и это, с одной стороны, немного странно, ведь сегодня мы живем в эпоху, когда люди стали больше путешествовать и познавать мир, а Россия ‒ это страна, которая является нам близким другом. В моем случае так сложилось, что в Москву я еду впервые, к тому же в статусе волонтера, что для меня очень много значит.

В нашей стране футбол любят так же страстно, как и везде. Также я знаю, что многие мои знакомые неравнодушны к российским футболистам, общая советская история будет напоминать о себе во многих проявлениях жизни.

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России — это эпохальное событие, ведь когда еще мы попадем на мероприятие мирового масштаба?

Каждый раз я ищу новые возможности для применения своих сил. Что мне лично дает все это? Это непередаваемые ощущения от процесса и результата, так как, помогая людям, я получаю радость. Волонтерство для меня это и возможность обрести друзей. И могу сказать, что я нашла друзей на всю жизнь, ведь не зря говорят, самыми лучшими товарищами надо обзаводиться в молодости.

Сейчас я учусь на филолога, а моя мечта — заниматься благотворительностью, открыть свой бизнес и образовательный центр, который в будущем поможет многим людям. Думаю, я на правильной волне.

Если у вас есть истории о спортивных волонтерах, присылайте их в нашу редакцию на электронную почту sn@rian.ru.

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