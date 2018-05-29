Волонтер из Казахстана: еду на ЧМ-2018 за опытом и новыми друзьями /

Жительница Казахстана Ольга Юрина в интервью спецпроекту "Год волонтера" рассказала, почему решила стать добровольцем на Чемпионате мира по футболу 2018 в России и какие команды будет поддерживать в ходе мирового первенства.

Ольга решила вступить в ряды волонтеров ЧМ-2018 сразу после того, как узнала, что турнир будет проходить в России.

"Я знала, что это даст мне большой опыт и я смогу быть полезной", — говорит Ольга.

Заявки подавала в два города — Москву и Сочи. В итоге поедет в столицу, где будет помогать зрителям на стадионе "Лужники". Ольга приедет в Москву 12 июня, но готовится морально уже сейчас.

Волонтерство — это большая ответственность перед организаторами и зрителями. Я не могу их подвести", — признается девушка.

Опыта много не бывает

ЧМ-2018 станет для Ольги первым опытом участия в мероприятии в качестве спортивного волонтера, хотя в 21 год ее уже смело можно назвать добровольцем со стажем. Волонтерской деятельностью она занимается с 16 лет, в основном участвует в социальных программах и проектах.

"Я случайно попала в организацию, которая занималась с проблемными детьми. Волонтеров обучали по социальным программам, чтобы потом уже командами помогать в приютах, детских домах. Мы с детьми развивали их художественные и актерские навыки. Однажды я попробовала быть волонтером, и мне понравилось", — рассказывает Ольга.

© Фото из личного архива Ольги Юриной Волонтерской деятельностью Ольга занимается с 16 лет © Фото из личного архива Ольги Юриной Волонтерской деятельностью Ольга занимается с 16 лет

В университете девушка продолжила участвовать в волонтерских программах. Ей нравилось развиваться самой и помогать другим.

С футболом с пеленок

Интерес к футболу появился неспроста. Отец Ольги — полупрофессиональный футболист. Он с детства брал дочь на матчи и тренировки.

"Сама я не играла, но смотрела. Так что я активный болельщик с раннего детства", — вспоминает волонтер.

Ольга признается, что не является поклонницей определенного футбольного клуба, зато внимательно следит за международными соревнованиями.

Мне нравится сборная Испании и, конечно, России. На турнире буду болеть за обе эти команды", — говорит девушка.

Языковые связи

Русский язык для Ольги родной, но помимо него девушка знает четыре языка на разном уровне: казахский, английский, испанский и китайский. Она рассказывает, что языки помогают в волонтерской деятельности. Благодаря этому легче заводить новые знакомства и расширять круг общения.

Волонтер надеется, что языковая практика во время ЧМ-2018 поможет улучшить не только английский, но и испанский язык.

"На игры приедет много испаноговорящих болельщиков, к тому же будут международные волонтеры. Общение с ними — бесценный лингвистический опыт. Одно дело, изучая язык, читать книги, смотреть фильмы, другое — практиковать его с носителями языка", — считает волонтер.

Новые горизонты

По мнению Ольги, добровольчество круто меняет жизнь и расширяет горизонты.

"Волонтерство — это новые знакомства, новые возможности. У меня сейчас есть друзья по всему миру. Например, я могу поехать в Италию, во Францию. Меня приютят на несколько дней и покажут страну, город", — говорит девушка.

Ольга считает, что это к тому же огромный плюс для резюме и будущей профессии.

Тем, кто еще не пробовал себя в качестве волонтера, советую не бояться. Это приносит намного больше, чем вы думаете — огромное количество новых знакомств и эмоций", — делится волонтер.

Девушка впервые уедет так далеко от родного дома. И она намерена каждый день провести с пользой. В свободное от выполнения обязанностей на стадионе время Ольга планирует познакомиться с городом.

"Однозначно буду гулять по Москве. Никогда еще здесь не была, хочу посмотреть все достопримечательности столицы. А если получится, то в перерыве между сменами на несколько дней съезжу в Санкт-Петербург", — планирует Ольга.

Если у вас есть истории о спортивных волонтерах, присылайте их в нашу редакцию на электронную почту sn@rian.ru.

Беседовала Ксения Алфимова