Волонтер из Ирана: хочу увидеть Месси

27-летний студент из Ирана Сохейл Сароян в разговоре со Sputnik рассказал, почему он решил стать волонтером на ЧМ-2018, как прошел все этапы отбора и обучения и за какие команды будет болеть в ходе ЧМ-2018.

Чемпионат мира по футболу 2018 года станет для Сохейла первой возможностью принять участие в крупном спортивном мероприятии и первым настоящим волонтерским опытом. До этого иранец, обучающийся сейчас в России, лишь пару раз помогал благотворительным проектам у себя на родине. Тем не менее, увидев два года назад на сайте FIFA информацию о наборе волонтеров на Кубок Конфедераций 2017 года и ЧМ-2018, он не сомневался ни секунды.

Меня всегда привлекала волонтерская деятельность. С учетом того, что я учусь в России, это показалось мне хорошей возможностью приобрести новый опыт и новые знания. Я отношусь к той категории людей, которые всегда находятся в поиске чего-то нового и готовы ради этого рисковать. Именно поэтому я приехал в Россию, но не думал, что мне выпадет такой шанс", — рассказывает он.

Ни на что особо не рассчитывая, в сентябре 2016 года Сохейл заполнил регистрационную форму и через месяц получил ответ, что его анкета одобрена. Еще спустя месяц ему пришло приглашение пройти онлайн-тест на знание английского языка, затем тест на способность работать в команде и умение ориентироваться в сложных ситуациях. В мае 2017 года прошел самый сложный, по словам Сароян, этап — 40-минутное собеседование по скайпу.

Поняв, что не успевает поучаствовать в Кубке Конфедераций 2017 года, волонтер подтвердил свое желание участвовать в ЧМ-2018 и, пройдя еще несколько собеседований, во второй половине марта 2018 года получил окончательный ответ. Все это время Сохейл удивлялся длительности конкурсных процедур, пока не узнал, каковы были масштабы отбора:

"По информации, которую мы получили от FIFA, из 177 тысяч кандидатов было отобрано всего 17 тысяч человек. И я знаю нескольких людей, которые не смогли пройти отбор".

Поняв, насколько ему повезло, Сохейл с головой окунулся в процесс подготовки. По его словам, обучение проходило в двух формах: в очном режиме и онлайн.

"Я прошел несколько курсов, в том числе в одном из московских университетов, который стал базой для волонтерского центра ЧМ-2018. Этот курс был посвящен правилам поведения добровольцев, их правам и обязанностям. Наряду с очным обучением были организованы онлайн-курсы, на которых мы получали информацию о соревнованиях, стадионах", — говорит Сароян.

© Фото из личного архива Сохейла Сарояна Чемпионат мира по футболу 2018 года станет для Сохейла первой возможностью принять участие в крупном спортивном мероприятии © Фото из личного архива Сохейла Сарояна Чемпионат мира по футболу 2018 года станет для Сохейла первой возможностью принять участие в крупном спортивном мероприятии

Сейчас он уже знает, что будет выполнять свои функции на стадионе "Спартак" в Москве, где пройдут четыре матча группового этапа с участием Аргентины, Бразилии, Бельгии и Сенегала и одна игра на этапе плей-офф.

Там будет много знаменитостей, я был бы рад, если бы мне посчастливилось увидеть Месси. Также, будучи страстным фанатом "Челси", хотел увидеть Эдена Азара, хоть и не являюсь его поклонником, — делится Сохейл. — Жаль, что по правилам волонтеры не могут фотографироваться со знаменитостями, а любое интервью должно быть согласовано с супервайзером и пресс-службой АНО "Оргкомитет "Россия-2018".

Помимо знаменитостей он также надеется познакомиться со многими волонтерами, особенно российскими:

"Я уверен, что узнаю много новых, интересных людей. За те три года, что я живу в России, я побывал во многих городах: Саранск, Москва, Санкт-Петербург, Казань. И везде я встречал приветливых и гостеприимных людей. Картина, которую рисуют мировые СМИ, и то представление, которое они пытаются создать о России и русском народе, по меньшей мере ошибочно", — считает волонтер.

Тем не менее болеть на ЧМ-2018 он будет за Англию, потому что, по собственному признанию, с детства любит эту команду. И, конечно, за родную сборную.

"Надеюсь, команда Ирана выступит с полной отдачей и покажет хорошую игру. У нас тяжелая группа, мы в одной компании с сильнейшими командами мира — Испанией и Португалией. Возможно, это и есть тот шанс, который позволит понять, где мы относительно лучших представителей мирового футбола. Тем более что на прошлом Чемпионате мира по футболу наша команда показала, что может достойно противостоять такому серьезному сопернику, как Аргентина.

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