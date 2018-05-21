На Урале волонтеры примут участие в Кубке губернатора по водному поло

На Южном Урале стартовал прием заявок в волонтерский корпус Кубка губернатора по водному поло, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Челябинской области. Подать заявку в команду волонтеров на соревнования международного класса можно на сайте "Добровольцы России". Регистрация продлится до 8 июня 2018 года.

К кандидатам в волонтеры предъявляются следующие требования: возраст от 16 лет, стрессоустойчивость, знание иностранных языков, ответственность и коммуникабельность. Добровольцы будут трудиться в нескольких областях: работа со зрителями, лингвистические услуги, аккредитация, помощь в пресс-центре.

"Мероприятие пройдет под эгидой саммитов ШОС и БРИКС 2020 года. Деятельность активистов на кубке станет подготовкой к их работе на предстоящих саммитах", — отметил заместитель министра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский.

Второй международный Кубок губернатора по водному поло будет проходить со 2 по 7 июля в двух городах Южного Урала — Челябинске и Златоусте.