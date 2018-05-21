Привет из Шымкента: как казахстанка стала волонтером ЧМ-2018

Уроженка Казахстана Маржан Ахмет учится в Казани на врача и не представляет свою жизнь без волонтерства. В интервью Sputnik Казахстан она рассказала, какими качествами должен обладать будущий волонтер мундиаля и зачем кандидатам хорошее знание математики.

"Гооооооооол!" — кричат во весь голос зрители на "Казань Арене". Нешуточные баталии развернулись на футбольном поле, а за битвой титанов наблюдают почти 50 тысяч человек.

До главного футбольного спортивного события остаются считанные дни. Пока гости со всего мира пакуют чемоданы для путешествия в страну — хозяйку мундиаля, их уже готовятся принять более 17 тысяч волонтеров по всей России.

Возможность стать частью грандиозного мероприятия не упустила 20-летняя Маржан Ахмет из Шымкента. Ей предстоит помогать болельщикам в Казани.

© Из личного архива Маржан Ахмет У будущего врача общей практики еще нет любимой команды, но в дух соперничества и масштабность игр она успела влюбиться © Из личного архива Маржан Ахмет У будущего врача общей практики еще нет любимой команды, но в дух соперничества и масштабность игр она успела влюбиться

Зачем волонтеру математика

Казахстанка Маржан Ахмет учится в Казанском федеральном университете по специальности "лечебное дело", куда приехала поступать после школы.

За плечами студентки большой волонтерский опыт в команде Kazan Volunteers.

"Мне всегда была интересна волонтерская деятельность. Когда я узнала, что в Казани пройдут матчи, то решила для себя: обязательно буду участвовать. В 2017 году прошел Кубок Конфедераций, где я также выполняла функциональные обязанности на "Казань Арене", но не в качестве волонтера, а в качестве сотрудника. Я поняла, что от действий волонтера зависит настроение и сама организация матчей. Я поставила цель — обязательно стать волонтером", — рассказала Маржан Sputnik Казахстан.

Дистанционный и очный этапы отбора казахстанка прошла уверенно. Проверяли не только знание языков и математики, но и личностные качества.

"Знание математики проверяли на этапе отбора, потому что это связано со спецификой направления. Кто-то будет отслеживать график прибытия VIP-персон с учетом задержки рейсов, например. Они должны будут точно определить, во сколько и когда приедут гости", — объяснила Маржан Ахмет.

© Из личного архива Маржан Ахмет За плечами студентки большой волонтерский опыт в команде Kazan Volunteers © Из личного архива Маржан Ахмет За плечами студентки большой волонтерский опыт в команде Kazan Volunteers

На стадионе Казани пройдут матчи Франция — Австралия, Иран — Испания, Польша — Колумбия, Германия — Южная Корея. Но подойти, например, к "маленькому принцу большого футбола" Антуану Гризманну или Серхио Рамосу во время перерыва волонтерам не удастся.

Волонтер ЧМ-2018 должен обладать огромной мотивацией. Вы тратите на это всю свою энергию и время. Нужно уметь работать в команде, быть ответственными, стрессоустойчивыми. Вы не можете покинуть свою позицию и, например, взять автограф у футболистов", — добавила доброволец.

Свой первый футбольный матч на большом стадионе Маржан Ахмет увидела в мае прошлого года. У будущего врача общей практики еще нет любимой команды, но в дух соперничества и масштабность игр она успела влюбиться.

"Масштаба ЧМ-2018 я не боюсь. Это колоссальный опыт, здесь можно приобрести множество друзей. Каждый, кто имеет возможность быть волонтером, должен обязательно участвовать", — считает студентка.

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