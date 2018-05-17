Киберспортивный талисман: история одного добровольца

Сегодня волонтеры работают не только на традиционных спортивных соревнованиях, но и на киберспортивных турнирах, которые, кстати, также проводятся на стадионах.

С 27 апреля по 6 мая в Москве проходил турнир по Dota 2 Epicenter XL, в рамках которого 12 лучших команд со всего мира боролись за призовой фонд в один миллион долларов. Заключительный этап турнира состоялся в комплексе "ВТБ Ледовый дворец", где корреспонденту спецпроекта "Год волонтера" киберспортивный волонтер Алдар Джамбинов рассказал о своей добровольческой деятельности.

— Алдар, когда вы начали заниматься волонтерской деятельностью?

— В университете я принимал участие в фестивале "От сердца к сердцу", который проводил наш университет совместно с благотворительными организациями в парке Коломенское.

В рамках мероприятия волонтеры устраивали для всех желающих бесплатные мастер-классы по фотографии, лепке из глины, шитью и другим вещам.

Затем я принимал участие в универсиаде в Казани. В 2013 году мне надо было проходить практику в университете. Я устроился сначала в оргкомитет, где поработал несколько недель, в основном с бумагами, а затем поехал в Казань. На самой универсиаде я участвовал в нескольких выступлениях. Мне очень понравилось: это было большим событием мирового масштаба. Очень запомнилось открытие универсиады.

© Epicenter media Во время выбора героев я следил, чтобы игроки не отвлекались ни на что другое и не использовали сторонние и запрещенные гаджеты. © Epicenter media Во время выбора героев я следил, чтобы игроки не отвлекались ни на что другое и не использовали сторонние и запрещенные гаджеты.

После окончания университета я узнал, что в Москве будет проводиться первый "Эпицентр" (Epicenter, серия киберспортивных турниров) по Dota 2 и что туда будут набирать волонтеров. Я понимал, что нельзя просто написать письмо и гарантированно стать добровольцем. Поэтому к делу я подошел серьезно, отправил организаторам турнира что-то вроде эссе, где описал свои навыки и рассказал о своих ожиданиях от волонтерства. Это сработало, и меня пригласили.

К сожалению, следующий турнир пришлось пропустить, так как в префектуре Западного округа Москвы, где я тогда работал, мне не дали отпуск.На первом турнире целиком и полностью я занимался физической работой: собирал кресла, таскал коробки, подключал компьютеры, готовил комнаты для тренировок игроков.

Но на последующих "Эпицентрах" я опять работал добровольцем, правда, уже в новом качестве. Я стал администратором игровых кабинок, то есть я следил за матчами.

— Какие конкретно у Вас тогда были обязанности?

— У подобных мероприятий очень жесткое расписание. Турниры проводятся перед огромным количеством зрителей и также транслируются в прямом эфире, поэтому нарушать график никак нельзя. Мне приходилось следить за игроками. Киберспортсмены — люди свободные, порой даже слишком. Они не привыкли придерживаться какого-то расписания. Я координировал команды, а мою работу — режиссер, с ним общались по рации. Режиссер говорил мне, за сколько времени надо было быть в кабинках, когда команды должны зайти в лобби, какой там пароль.

Во время выбора героев я следил, чтобы игроки не отвлекались ни на что другое и не использовали сторонние и запрещенные гаджеты. Перед выходом на сцену даже проводится небольшая проверка металлоискателем, потому что кто-то может взять микронаушник с собой или что-то подобное.

Расписание матчей было насыщенным, между матчами у меня было буквально по 10-15 минут, чтобы поесть и сходить в туалет. Но такой напряженный график был только в радость.

Также приходилось очень много общаться на английском, так как большинство игроков — иностранцы.

— Случались ли с Вами какие-нибудь забавные истории?

— На первом "Эпицентре" по Counter-Strike: Global Offensive было два администратора игровых матчей, я и еще один парень.

Все команды, которые работали с ним, проигрывали, а со мной — выигрывали. В процентном соотношении это было сто к нулю в мою пользу. К концу турнира коллективы подходили ко мне и просили отработать матч с ними. Это они, конечно, шутили.

В финале я работал с командой Dignitas, которая переиграла Virtus.pro 2:1, причем на последней карте (Локация в игре. Прим. ред.) очень уверенно. Ребята были очень счастливы, все смеялись, что я был их талисманом и принёс удачу.

Бои за волонтера офлайн

— На этом "Эпицентре" Вы работали с главным открытием турнира, командой FlyToMoon (FTM). Она считалась явным аутсайдером, однако, в итоге заняла третье место, выбив главных претендентов на победу. Расскажите об этом опыте.

— Изначально я был закреплён за другой командой. Но когда игроки FTM узнали, кто у них будет сопровождающим, отказались от него, так как знали по прошлому опыту, что у него сложный характер. Нас поменяли. Однако тот коллектив, за которым я был закреплён изначально, тоже не хотел работать с тем парнем и попросил организатором меня вернуть.

В первый день турнира из-за этого возникла путаница, когда обе команды и я стояли в лобби отеля, и было непонятно, кто с кем работает. Стоит отметить, что до турнира я не был знаком ни с одним из коллективов. Мы лишь пообщались в социальных сетях за сутки до турнира. Переписка была большая, я старался максимально профессионально вести диалог, соблюдать субординацию.

В итоге меня оставили с командой FTM, потому что ее менеджер настоял на этом, а к той команде приставили девочку. А тот парень так и остался не у дел.

Когда работаешь с командами, нужно понимать, что в первую очередь это пять отдельных личностей. С кем-то у вас лучше контакт устанавливается, с кем-то хуже. Опять же нужно понимать, когда игроков можно трогать, а когда нет. Например, они проигрывают игру, начинают расстраиваться, спорить, ругаться между собой, а у них по расписанию интервью или автограф-сессия. В этот момент нужно просто не лезть к ним. Проще всего подойти к тому игроку, с которым у тебя самые хорошие отношения, и максимально корректно и аккуратно передать ему информацию о предстоящих делах. Он в свою очередь донесет ее до остальных. Поэтому, когда команда, за которую я отвечаю, проигрывает, а ее сразу после матча надо куда-то везти, первое, что я делаю, это двухминутный перекур, и лишь потом я говорю им о том, что нужно куда-то пойти.

А из необычного, у игроков был своеобразный райдер. Одному нужно было теплое молоко, другому — кофе из "Старбакса", третьему — виноград каждый день и фреш.

Достать всё это было несложно, но мне нельзя было отвлекаться, так как нужно было следить за тем, чтобы команда придерживалась графика, поэтому приходилось просить других волонтеров сходить в магазин.

— Планируете ли Вы дальше продолжать заниматься добровольчеством?

— Сейчас моя основная цель — заработок. Однако если вдруг получится поработать на The International, крупнейшем турнире по Dota 2 с самым большим призовым фондом в киберспорте, то я, конечно, соглашусь. Он проходит в другой стране, там другой язык, а я бы очень хотел поработать в англоязычной среде.

Еще было бы интересно стать добровольцем на концертах звезд мирового масштаба или крупном музыкальном фестивале. Там другая схема работы и организации мероприятий, есть большой райдер, строгое расписание, больше зрителей.

— Вы бы рекомендовали молодым людям становиться волонтерами?

— Да. Волонтерство очень полезно. Опыт всегда поможет в будущем. Если он негативный, то ты извлекаешь уроки, если позитивный, то тут вообще не о чем говорить.

— Могли бы Вы дать несколько советов будущим волонтерам?

— В первую очередь стоит обращать внимание на организацию, в которую ты идешь добровольцем. Стоит поискать в интернете информацию о ней, о работающих в ней людях. Это пригодится, когда вы будете проходить инструктаж в первый день.

Благодаря имеющейся у вас информации вы сможете задавать организаторам правильные вопросы или находить ответы на их вопросы быстрее, чем другие волонтеры. Это позволит вам выделиться на фоне других. Организаторы быстро такое замечают и отметят вас для себя. Волонтерство — хороший способ найти работу и дело своей жизни.

Если говорить о лучшем для волонтерства возрасте, то это студенчество. Школьники не те люди, которые могут быть добровольцами. Они не настолько собранны и пунктуальны. А вот студент — это машина для работы.

Беседовал Константин Ермолаев

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