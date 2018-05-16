Стартовал набор волонтеров для работы на Гран-при России "Формулы-1"

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Начался набор волонтеров для работы на Гран-при России "Формулы-1", сообщается на сайте администрации города Сочи.

Заявки можно будет отправить до 1 сентября 2018 года. Сначала организаторы рассмотрят резюме, проведут интервью по Skype, а в сентябре все добровольцы, которым должно быть больше 18 лет, пройдут обучение.

Главные требования к кандидатам — быть исполнительными, коммуникабельными и стрессоустойчивыми. Также они должны обладать организаторскими способностями и умением работать в команде. Обязательно знание английского языка и наличие опыта работы волонтером на крупных спортивных и массовых мероприятиях, сообщает пресс-служба автодрома.

В Сочи волонтеры будут работать с 25 по 30 сентября.