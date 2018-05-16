Волонтер уполномочен заявить: как будущий журналист поможет на ЧМ-2018

Анне Пилосян 21 год, она учится на третьем курсе факультета журналистики МГУ и этим летом станет волонтером на Чемпионате мира по футболу в России — девушка будет помогать журналистам в их работе по освещению мирового первенства.

Аня — гражданка Армении и, хотя живет в Москве давно, на бюджетное место в российском вузе претендовать не могла. Но это девушку не остановило: решила, что будет работать и оплачивать учебу самостоятельно.

Сейчас Анна совмещает занятия на вечернем отделении журфака и работу в отделе финансовой аналитики одной компании.

"Если сразу идти работать журналистом, то это, как правило, бесплатные стажировки. Мне это не подходит. Но в будущем я планирую вернуться в журналистику", — рассказывает Анна.

Тем не менее даже на своей работе Аня нашла способ развивать журналистские навыки: девушка организовала выпуск корпоративной газеты, которую делает самостоятельно.

"Это мое хобби, назовем так. Целиком и полностью моя инициатива. В этом плане журфак мне очень помог: я этим одна занимаюсь, и мне приходится успевать свою основную работу делать, самой заниматься сбором информации, брать интервью внутри компании, ходить на мероприятия и делать фотографии", — объясняет Анна.

Связи с общественностью

Теперь в этот плотный график девушке предстоит вписать волонтерскую деятельность. У Анны нет большого опыта в добровольчестве: когда-то в школе они устраивали спектакли для детей из детских домов, на этом все и закончилось.

Я никогда не думала, что когда-нибудь смогу стать частью мероприятия такого масштаба. Я думаю, что на предстоящем ЧМ-2018 будет много беготни, но это будет незабываемо. Будет очень ценным опытом и первым толчком к тому, чтобы я начала заниматься более активно волонтерской деятельностью", — делится ожиданиями девушка.

© Из личного архива Анны Пилосян "Волонтер должен уметь находить общий язык со всеми, независимо от их национальности, возраста и физических возможностей" © Из личного архива Анны Пилосян "Волонтер должен уметь находить общий язык со всеми, независимо от их национальности, возраста и физических возможностей"

Анна подала заявку на помощь по функции "Обеспечение работы СМИ". Одной из главных причин, по которой она решила стать волонтером ЧМ-2018, стала именно возможность применить полученные навыки на таком масштабном мероприятии.

"Я подумала, что те знания, которые мне дали на журфаке, я уже смогу непосредственно применить на практике в Москве, в "Лужниках". Я знаю, что, скорее всего, это будет помощь в пресс-центре, журналистам в организации их работы, помощь фотографам на поле, — объясняет Анна. — Нам обещали, что каждый волонтер попробует себя во всех сферах волонтерской деятельности в рамках выбранного направления".

Как иностранный волонтер Анна могла пройти обучение онлайн, но девушка решила и побывать на очных занятиях, и закрепить знания дистанционно. Волонтерам еще предстоят тренинги, но Анна говорит, что никакого страха не испытывает.

"Я чувствую себя в надежных руках, потому что по всем вопросам, которые у меня возникали, АНО "Оргкомитет "Россия-2018" мне помогал", — говорит девушка.

Международные отношения

Многие волонтеры уже успели не просто познакомиться, но и подружиться.

"Вся наша команда общается в чате в одном из мессенджеров. Из разных стран, все уже дружные и сплоченные, уже подписались друг на друга в Инстаграме, подобавляли в соцсетях и пролайкали все фотки", — рассказывает Анна.

Она говорит, что волонтеры готовы прийти на помощь и друг другу.

"Все такие открытые! Мы даже создали помимо рабочего чата отдельный, назвали его dream team (команда мечты. — Прим. ред.), это была инициатива одного волонтера из Лондона. Он же сказал, что если нужна помощь по практике английского — обращайтесь. Мы все реально ждем встречи", — говорит Анна.

По ее словам, для волонтера на таком мероприятии важно не только знание английского и других иностранных языков, но и такие качества, как открытость, доброжелательность и целеустремленность, волонтер обязательно должен быть активным.

"Волонтер должен уметь находить общий язык со всеми, независимо от их национальности, возраста и физических возможностей, — говорит Анна. — Что касается самих волонтеров, то у нас нет никаких разделений — ни по возрасту, ни по гендерному признаку. Мы все общаемся наравне, мне кажется, нигде такого больше нет".

Журналистика в полевых условиях

Девушка уверена, что волонтерская деятельность никак не помешает ни учебе, ни работе. Во-первых, по ее словам, организаторы относятся к своим подопечным трепетно.

Если ты устал, то можешь сказать об этом, и подойдут с пониманием. В первую очередь ты должен себя беречь", — объясняет Анна.

Во-вторых, ЧМ-2018 — действительно отличный шанс применить полученные знания на практике: в прямом смысле вынести теорию на поле — футбольное.

"Когда мы поступили на журфак, нам сказали, что каждый студент возьмет от факультета ровно то, что ему нужно. Эта фраза мне очень запомнилась, и я стараюсь брать от университета по максимуму. В первую очередь это коммуникация и связи. Я встретила здесь много прекрасных людей, очень разносторонне развитых. Здесь очень здорово расширяется кругозор, и ты совершенно по-другому начинаешь воспринимать окружающих. Это мне реально помогает и в работе, потому что я понимаю уже, какой человек передо мной, какой-то психоанализ провожу", — рассказывает Анна.

Анна считает, что работа журналистов на турнире очень важная, и дело не только в информировании о результатах игр.

"ЧМ-2018 — это презентация страны, как она умеет принимать гостей, огромная рекламная площадка. Важно показать с хорошей стороны себя. Я отвечаю за то, чтобы у журналистов была комфортная площадка для работы, чтобы они могли объективно передавать происходящее в рамках стадиона", — подытоживает Анна.

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