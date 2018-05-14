Волонтер ЧМ-2018 из Египта: я хорошо ориентируюсь в российской столице

Волонтер Чемпионата мира по футболу 2018 в России Хуссам Таха из Египта рассказал SputnikArabic о своем добровольческом опыте, а также о том, какие первые слова на русском языке он выучил, спустившись в московское метро.

Хуссам Таха опытный волонтер, ранее он помогал на двух континентальных чемпионатах, Региональных играх Специальной олимпиады в Абу-Даби, а также принимал участие в нескольких благотворительных мероприятиях в Египте и России. В 2013 году в Москве он даже окончил специальные курсы для волонтеров.

Участие в ЧМ-2018 станет пятой поездкой Хуссама в Россию, до этого он трижды приезжал сюда по приглашению Международной федерации футбола, чтобы обучать подростков и детей английскому языку и бизнес-администрированию.

Мне очень нравится Россия. Это красивая страна с богатой историей и культурой. У меня никогда не возникало проблем из-за незнания русского языка. Сейчас, кстати, я начал его учить. Здесь я нашел много друзей, с которыми мы отлично понимаем друг друга", — рассказал Хуссам Таха.

Волонтер также поделился забавным случаем, который произошел с ним во время первого визита в Москву. "Это было в 2013 году. Я решил воспользоваться московским метро, но тогда там почти не было обозначений на английском языке. В подземку-то я зашел, но не знал, где мне нужно выходить. Вместо того чтобы выйти, я просто переходил на другую станцию. Тогда-то я и выучил два первых слова на русском: "выход" и "вход". Сейчас-то я отлично ориентируюсь в метро и даже могу подсказать что-то своим русским друзьям", — рассказал он.

© Фото из личного архива Хуссама Таха Хуссам Таха опытный волонтер, ранее он помогал на двух континентальных чемпионатах и Региональных играх Специальной олимпиады в Абу-Даби © Фото из личного архива Хуссама Таха Хуссам Таха опытный волонтер, ранее он помогал на двух континентальных чемпионатах и Региональных играх Специальной олимпиады в Абу-Даби

"Сейчас я хорошо знаю российскую столицу, знаю главные улицы и парки. Я очень этому рад, потому что чувствую себя совершенно свободно, не нужно тратить время на изучение города", — отметил египтянин.

По его словам, волонтерство дает очень хороший опыт взаимодействия с людьми разных национальностей, приехавшими со всего мира и говорящими на разных языках.

"Я без особого труда прошел испытания, чтобы стать волонтером на ЧМ-2018. Ведь у меня большой опыт участия в подобных мероприятиях. Собеседование я прошел по скайпу. Думаю, помогла моя уверенность, потому что не раз проходил через это", — признался Хуссам.

Он также рассказал, что на ЧМ-2018 он будет помогать по функции "Взаимодействие со СМИ" в Москве.

На ЧМ-2018 Хуссам, конечно же,будет болеть за сборную Египта. "Для меня стало приятной неожиданностью, что команды России и Египта попали в одну группу. Надеюсь, они обе выйдут в плей-офф. Российская сборная сейчас стала сильнее, у нее хороший тренер и настрой. К тому же она будет играть на своем поле, будет большая поддержка болельщиков, а это много значит. Также я буду болеть за испанскую сборную. Надеюсь, она хорошо выступит и дойдет до финала", — сказал он.

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