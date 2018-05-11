Волонтер из Литвы поможет участникам и гостям ЧМ-2018 в России

Во время четырех матчей Чемпионата мира по футболу в России, которые пройдут в Калининграде, помогать болельщикам и зарубежным туристам будут более 3 тысяч волонтеров. Многие приедут в Янтарный край из-за границы. По словам председателя вице-председателя правительства Калининградской области Александра Рольбинова, иностранцам-волонтерам будет оказан не менее радушный прием, чем участникам ЧМ-2018 — футболистам восьми сборных. С одним из волонтеров из Литвы, собирающихся помочь на мундиале в Калининградской области, встретился корреспондент Sputnik в Вильнюсе.

Иннокентию Зарецкому 28 лет. Он работает администратором в частной компании. Аккредитация волонтера ЧМ-2018 получена, и 13 июня Иннокентий отправляется в Калининград. Молодой человек влюблен в футбол с самых ранних лет. В Литве этот вид спорта не слишком популярен, поэтому для Иннокентия Чемпионат мира — возможность наконец-то по-настоящему окунуться в атмосферу любимого вида спорта.

"Волонтерство на ЧМ-2018 — прекрасный шанс увидеть все своими глазами изнутри, увидеть то, что не видно по телевизору и о чем нельзя прочесть в газетах и интернете. Выбор был несложный. Я почувствовал, что должен быть там и стать частью этого события. Все мои близкие были только за. После этого выбор стал очевидным. На ЧМ-2018 буду волонтером функции "Сервисы для зрителей" — буду помогать гостям найти свое место на стадионе", — сказал Иннокентий Зарецкий.

Пока добровольческий опыт молодого человека не очень богатый. Пять лет назад он впервые участвовал в качестве волонтера в музыкальном фестивале Satta Live недалеко от города Швентойи, на побережье Балтийского моря. На том фестивале в волонтерской команде был и близкий друг Иннокентия, и вот теперь они вместе отправятся на ЧМ-2018 в Калининград.

Мой друг тоже едет на ЧМ-2018 в Калининград, и надеюсь, нам удастся жить недалеко друг от друга. Все-таки не виделись почти целый год, и встреча на ЧМ-2018 будет уникальной, хоть фильм снимай. Это хороший жизненный опыт, и надеюсь, он положительно повлияет на мою дальнейшую жизнь. Надеюсь завести в Калининграде новых друзей из разных уголков мира", — рассказал Иннокентий.

© Фото из личного архива Иннокентия Зарецкого В Россию молодой человек отправится, можно сказать, по зову крови. Иннокентий объехал всю Европу, а вот побывать в России пока не довелось. Чемпионат мира - отличная возможность заполнить этот пробел © Фото из личного архива Иннокентия Зарецкого В Россию молодой человек отправится, можно сказать, по зову крови. Иннокентий объехал всю Европу, а вот побывать в России пока не довелось. Чемпионат мира - отличная возможность заполнить этот пробел

Несмотря на то что Иннокентий — гражданин Литвы, с Россией его многое связывает. Его бабушка родилась на Енисее, в деревне Овсянка, а дедушка родился еще в Российской империи, в Могилевской губернии.

"Дедушка — участник Второй мировой войны. После войны они вместе с бабушкой осели в городе Гродно. Там родился мой отец, там он встретился с моей мамой. А в начале 90-х годов прошлого века они переехали в Литву, в город Друскининкай. Там я и родился вместе со своей сестрой. Мамины родители до сих пор проживают в Белоруссии", — рассказывает Иннокентий Зарецкий.

В Россию молодой человек отправится, можно сказать, по зову крови. Иннокентий объехал всю Европу, а вот побывать в России пока не довелось. Чемпионат мира по футболу — отличная возможность заполнить этот пробел.

Мифов и рассказов слышал много, но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Хочу узнать все, что можно, чем больше, тем лучше. Хочу все попробовать и почувствовать атмосферу большого праздника", — говорит волонтер.

Иннокентий серьезно увлекается историей и окончил исторический факультет Вильнюсского университета, поэтому волонтер хорошо знаком с историей России и Калининграда. Город особенно привлекает его архитектурой и разводными мостами.

"О Калининграде знаю достаточно, многое узнал из истории области и самого города. Раньше город принадлежал пруссам, в нем родился и прожил всю жизнь философ Эммануил Кант. На территории проживало много литовцев и немцев. После Второй мировой войны Кенигсберг был присоединен к СССР, а после распада Советского Союза остался отрезанным от остальной части РФ", — делится знаниями Иннокентий.

Для Иннокентия попасть на Чемпионат мира по футболу означает исполнить мечту. От мундиаля он ждет только положительных эмоций. Единственное, что немного расстраивает молодого человека, — непопадание на ЧМ-2018 сборной Италии. Иннокентий — страстный поклонник туринского "Ювентуса" и "Скуадры адзурры", как называют сборную Италии ее поклонники по всему миру.

"Очень жаль, что не увижу моих кумиров, особенно легендарного Джанлуиджи Буффона. Так как мне некого поддержать, то буду болеть за сборную Аргентины. Надеюсь, что в этом году Лионель Месси докажет, что он лучший игрок современности. А где, как не на мировом первенстве, это сделать?", — говорит Иннокентий Зарецкий.

Беседовал Александр Липовец

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