В организации трех тестовых матчей ЧМ-2018 помогли более 2000 волонтеров

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В организации трех тестовых матчей на стадионах чемпионата мира по футболу в Самаре, Калининграде и Екатеринбурге приняли участие более двух тысяч волонтеров оргкомитета "Россия-2018" и городских добровольцев, сообщается на сайте welcome2018.com

Волонтеры оргкомитета распределяли транспортные потоки, направляли зрителей, контролировали сохранение чистой среды на территории стадиона и помогали в работе представителям СМИ и командам — участницам матча. Городские добровольцы были задействованы на территории вокруг стадиона, помогали найти короткий путь до трибуны и для прохода на свое зрительское место.

"Тестовый матч — репетиция перед ЧМ-2018 для всех служб, обеспечивающих комфортное пребывание болельщиков на стадионе и территории вокруг него, и волонтерская программа не исключение. Мы готовы помочь болельщикам по любому вопросу, главное, чтобы они не стеснялись обращаться к нам за помощью", — отметила руководитель центра подготовки городских волонтеров в Екатеринбурге Наталия Ясилевич.