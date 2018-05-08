Волонтер из Беларуси на ЧМ-2018: хочу получить как можно больше впечатлений

Дарья Чернобай никогда раньше не видела Москву, поэтому рада, что волонтерить на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018 в России будет именно в российской столице.

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018- это большое событие не только для фанатов спорта, но и многих других людей. Например, волонтеров: помочь на площадках ЧМ-2018 хотели люди из многих стран, и белоруске Дарье Чернобай повезло: она прошла отборочный этап и попадет в Москву.

"Опыт волонтерства у меня был, причем на самых разных мероприятиях, как на спортивных соревнованиях, так и на конференциях и фестивалях. Снова приобщиться к этому хочу по той причине, что все это очень-очень интересно! Новые знакомства и впечатления, но в то же время помощь окружающим — что может быть лучше?", — рассказала Sputnik Дарья.

Впервые увидеть Москву

Дарья проходила собеседование по Skype, и все общение с представителями АНО "Оргкомитет "Россия-2018" на стадии отбора волонтеров происходило дистанционно. Большой ли был конкурс на места, она не знает, но уверена, что немалый.

© Из личного архива Дарьи Чернобай Моя программа максимум - получить как можно больше впечатлений! Очень хочется завести много новых знакомств, посмотреть города ЧМ-2018 и прочувствовать его атмосферу. © Из личного архива Дарьи Чернобай Моя программа максимум - получить как можно больше впечатлений! Очень хочется завести много новых знакомств, посмотреть города ЧМ-2018 и прочувствовать его атмосферу.

"Я буду помогать на "Стадионе Спартак", моя функция — "Сервисы для зрителей". В Москве была только в аэропорту, поэтому даже рада, что можно будет посмотреть новый город", — отметила волонтер.

Дарья верит: в России и ее, и других волонтеров примут отлично.

"Не сомневаюсь, что организация будет на высшем уровне — все-таки событие мирового масштаба, и все к нему очень серьезно готовятся", — добавила девушка.

В поисках новых друзей

Дарья поделилась со Sputnik и своими опасениями. Они связаны не с ЧМ-2018, а с учебой: девушке необходимо досрочно сдать сессию, чтобы попасть в Москву.

"Моя программа максимум — получить как можно больше впечатлений! Очень хочется завести много новых знакомств, посмотреть города ЧМ-2018, прочувствовать его атмосферу, присоединиться к болельщикам, а также быть полезным волонтером, конечно", — рассказала о планах Дарья.

Есть у нее и мечта: она хотела бы побывать на одном из матчей.

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