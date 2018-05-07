Волонтеры помогли в организации тестового матча на стадионе в Саранске

Участники волонтерской программы чемпионата мира по футболу помогли в организации второго тестового матча на стадионе "Мордовия Арена" в Саранске, сообщается на портале welcome2018.com.

Было задействовано 254 волонтера оргкомитета "Россия-2018" по 11 функциональным направлениям, среди которых "Сервисы для зрителей", "Взаимодействие со СМИ", "Транспорт", "Работа с командами", "Молодежная программа", "Устойчивое развитие", "Управление объектом" и другие.

Я не устаю ловить эти счастливые моменты волонтерства, которые происходят со мной. Впереди у нас завершающий тестовый матч, и потом — чемпионат мира. Мне кажется, мы все уже готовы к этому грандиозному событию", — поделилась впечатлениями волонтер направления "Протокол" Алина Юдкова.

На третьем тестовом матче планируется полная загрузка стадиона.