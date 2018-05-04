Около 500 волонтеров помогли провести второй тестовый матч в Волгограде

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Участники волонтерской программы чемпионата мира по футболу помогли в организации второго тестового матча на стадионе "Волгоград Арена", который состоялся 2 мая, сообщается на портале welcome2018.com.

На десяти функциональных направлениях было задействовано около 500 добровольцев оргкомитета "Россия-2018" и городских волонтеров.

"На втором тестовом матче моей задачей была встреча болельщиков на входе внутри стадиона. Мы помогали найти более удобный путь к нужному сектору. Я записалась на все три тестовых матча, так что к ЧМ-2018 точно буду во всеоружии", — поделилась активистка Дарья Завидова.

9 мая на "Волгоград Арене" состоится финал Кубка России.