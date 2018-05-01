Звезда футбола Марсель Десайи презентовал униформу для волонтеров ЧМ-2018

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. 30 апреля в парке футбола чемпионата мира в Екатеринбурге прошла презентации униформы волонтеров ЧМ-2018, сообщается в пресс-релизе оргкомитета "Россия-2018".

Моделями выступили сами волонтеры и звездный гость — чемпион мира и Европы в составе сборной Франции по футболу Марсель Десайи.

"Для меня настоящее удовольствие представить новую форму волонтеров, которые играют очень важную роль в организации чемпионата мира по футболу", — сказал футболист.

Спортсмен отметил, что форма не только красивая и яркая, но и очень удобная.

В комплект экипировки волонтеров ЧМ-2018 входят футболка, кофта, брюки, кроссовки, кепка, рюкзак, мешок для обуви и дождевик. Для всех волонтеров униформа станет уникальным сувениром.

"Мы очень рады, что наши волонтеры получили яркую и узнаваемую экипировку, которая позволит гостям легко выделить их из потока людей и будет способствовать хорошему, праздничному настроению болельщиков и участников чемпионата мира", — отметил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.