"Когда предложили стать волонтером ЧМ-2018, не раздумывала ни секунды"

Ида Ступина на предстоящем Чемпионате мира по футболу в России будет в дружной волонтерской семье. В ее зоне ответственности — координация других волонтеров и взаимодействие с представителями средств массовой информации.

Спецпроекту "Год волонтера" Ида Ступина рассказала, почему ей ближе всего спортивное волонтерство, о своих самых ярких впечатлениях от добровольческой деятельности, а также поделилась ожиданиями от мундиаля.

Можно сказать, что волонтерство у Иды Ступиной в крови. Ее мама помогает детям из неблагополучных семей, а папа занимается меценатством в гражданско-патриотической сфере. Девушка пробовала себя на различных добровольческих поприщах: была добровольцем на культурных событиях, участвовала в социальных мероприятиях. Вообще Ида привыкла помогать не по долгу службы, а по зову сердца. Помогать, потому что не может иначе.

Вот яркий пример: несколько лет назад молодой изобретатель из Франции прибыл в Москву, и вот незадача: багаж со всеми разработками потерялся. Куда идти? Где искать помощи в чужой стране, когда никто не понимает твоего языка? Ида увидела растерянного иностранца и пришла ему на помощь.

Он так переживал, что мы с ним сидели и звонили в авиакомпанию, в аэропорт. И на следующий день его багаж ему доставили в номер. Он удачно выступил и нашел инвестора. После чего он подошел ко мне и вручил подарок в знак благодарности. Эта история говорит о том, что нужно хотеть помогать искренне, всей душой переживать за каждого, кто обращается за помощью, и удача тебе улыбнется", — вспоминает девушка.

Конечно, у волонтеров случаются встречи, о которых они вспоминают не только с улыбкой, но и со слезами. В жизни добровольцев бывают психологически сложные моменты. Одним из таких в своей добровольческой деятельности Ида называет поездку в детское отделение онкологической клиники.

"Когда ты заходишь к ребенку, ты понимаешь, что ты не имеешь права заплакать, ни в коем случае не надо жалеть, а наоборот, поддержать, поговорить, поиграть, развеселить, поговорить с его родителями, потому что им тоже психологически тяжело. Именно этот случай показал мне, что все наши проблемы такие мелкие. Сразу становится стыдно, что мы жалуемся на какие-то мелочи и расстраиваемся из-за пустяков", — рассказывает девушка.

По ее словам, волонтерство учит многому: терпимости, коммуникабельности, решению различных нестандартных задач, любви к людям, а еще искренности, находчивости и стрессоустойчивости. А тем, кто только собирается начать свой путь в добровольчестве, Ида советует ничего не бояться, верить в себя и начинать с малого.

© Фото из личного архива Иды Ступиной Волонтерство — это прекрасная возможность познакомиться с интересными людьми © Фото из личного архива Иды Ступиной Волонтерство — это прекрасная возможность познакомиться с интересными людьми

"Лучше начинать свою деятельность внутри какого-нибудь вузовского проекта, учиться, набираться опыта, а затем можно смело подавать заявку на крупные международные события. Есть еще немаловажный момент: полюбите людей, помогайте им всей душой, всем сердцем, и тогда добро вернется вам сторицей", — говорит Ида.

К тому же, как отмечает Ида, волонтерство — это прекрасная возможность учиться чему-то новому, развиваться и знакомиться с интересными людьми.

"Перед каждым событием, на котором будут помогать волонтеры, проходят тренинги, для того чтобы волонтеры знали ответ на 1001 вопрос от гостей мероприятия. Каждое событие дает возможность узнать что-то новое, научиться тому, чего ранее ты не умел делать. Разве это не восхитительно, что ты всегда растешь?", — говорит она.

Миссия на ЧМ-2018

Ида не делит различные виды волонтерской деятельности на любимые и не любимые, но все же наиболее близким для себя считает спортивное волонтерство. Этот выбор неслучаен: с самого раннего детства она занимается спортом, а именно плаванием, даже тренировалась в школе олимпийского резерва.

Сейчас девушка с нетерпением ожидает главного события для всех спортивных волонтеров, да и вообще любителей спорта, — Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в РоссииТМ. До этого она уже успела попробовать силы во время генеральной репетиции крупнейшего спортивного события — Кубка Конфедераций FIFA 2017.

Ида признается, что, когда появилась возможность принять участие в ЧМ-2018, не раздумывала ни секунды. Как будет проходить Чемпионат мира по футболу FIFA 2018TM, она не хочет загадывать. В одном Ида уверенна твердо: это будет восхитительно.

"К нам приедут болельщики со всей планеты, лучшие игроки, журналисты… Все они преодолели тысячи километров, чтобы мы их гостеприимно встретили и помогли всем, чем можем, чтобы каждый человек чувствовал себя комфортно на стадионе. Разве можно пройти мимо?", — говорит Ида.

Беседовал Владимир Лебедев

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