Волонтер ЧМ-2018: мы в России умеем принимать гостей

Студенту Казанского федерального университета Тимуру Туфетулову 21 год, но он уже успел побывать волонтером на более чем 30 мероприятиях. Мы поговорили с Тимуром о международной дружбе, о том, с чем приходится сталкиваться волонтеру-переводчику, а также о его планах на будущее.

— Тимур, начну с банального: как втянулся в волонтерство? С чего все началось?

— Моя волонтерская деятельность началась еще в 2013 году, с Универсиады в Казани, я учился в 9-м классе.

— Чем запомнилась Универсиада?

— Поначалу было немного тревожно, не знал, чего ожидать, но в итоге у нас сложилась прекрасная команда. Как и все городские волонтеры, мы помогали на точках, где проходило большое количество туристов, иностранцев.

Впервые я столкнулся с большим количеством иностранных гостей, например, когда в Казань приезжали ребята из Австралии, из Северных Марианских островов и Самоа, о которых я вообще раньше не слышал. Универсиада, пожалуй, стала одним из моих самых ярких и запоминающихся мероприятий.

— Какой опыт это тебе дало?

— Я смог преодолеть себя, в том плане, что я думал, что я более закрытый человек, а волонтерство помогло раскрыть во мне коммуникабельность, стать более открытым и дружелюбным к людям. И конечно, было здорово видеть улыбки, когда мы помогали, подсказывали, как доехать до объекта, во сколько начинаются соревнования, куда пойти в свободное время.

Волонтер мира

— Помогает волонтерство в жизни?

— Да, помогает в университете. Я поступил в Институт международных отношений, истории и востоковедения КФУ. Межкультурные коммуникации, изучение разных стран, народов, изучение иностранных языков — это всегда было мне интересно. После Универсиады я понял, что загорелся этим.

© Из личного архива Тимура Туфетулова Волонтеры чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года в Казани фотографируются с талисманом чемпионата – барсом Алсу © Из личного архива Тимура Туфетулова Волонтеры чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года в Казани фотографируются с талисманом чемпионата – барсом Алсу

В 2014 году перед Чемпионатом мира по водным видам спорта (FINA) организовывались волонтерские лагеря, ребята со всей России приезжали обучаться. Тогда у меня с волонтерами возникла идея организации международного форума: собрать в Казани лучших волонтеров со всего мира, чтобы мы могли обмениваться опытом и развивать волонтерское движение.

Мне посчастливилось выступить с этой инициативой во Франции в 2016 году на форуме Международного студенческого спорта (FISU). Проект поддержала FISU, в 2017 году форум успешно провели в Казани: собрали 110 волонтеров из 91 страны мира.

Второй форум у нас будет во время Чемпионата мира по футболу в России. В этот раз мы планируем, что в Казань приедут участники из 95 стран. Сейчас я уже активно занимаюсь этим. Моя задача — обзванивать 170 федераций студенческого спорта. Пришлось столкнуться с деловой перепиской на английском языке.

Здорово, что к нам на форум в том числе приедут представители Сан-Томе и Принсипи — маленькое островное государство на западе Африке. Люди первый раз едут в Россию, мы их познакомим с городом, будут экскурсии по Казани.

Стирая границы

— Трудности перевода бывают? Легко найти общий язык с иностранцами?

— Когда приходится по 8-9 часов общаться на языке, ты уже не замечаешь разницы между русским и английским. Помню такой интересный случай, когда нужно было снять наличные деньги, а у меня просто напрочь вылетело слово "банкомат" на русском языке, только помню cash machine. И как это объяснить на русском?

Это лучший способ выучить иностранный язык, когда ты общаешься с носителями, затем становишься с ними друзьями, ты за них болеешь на соревнованиях, они ощущают твою поддержку, тебе безмерно благодарны.

Мне нравится общаться с иностранцами, они сами идут на контакт, спрашивают: "Почему ты учишь иностранные языки, изучаешь нашу культуру? Был ли ты в нашей стране?".

— Что самое сложное в роли волонтера, на твой взгляд?

— Бывают часто такие ситуации, в которых нужно быстро реагировать и не терять самообладания, например, когда кто-то потерял чемодан. Теряли миграционные карты, паспорта, или на Международной олимпиаде по информатике среди школьников у нас очень сильно заболел участник из Новой Зеландии, было подозрение на пневмонию. Мне пришлось ехать в больницу и переводить медицинский английский.

Главное — не терять себя, успокаивать людей, всегда быть на связи. Это большая ответственность.

Этот опыт помогает в жизни — при организации каких-то мероприятий брать на себя ответственность, быть пунктуальным.

— Участие в международных проектах, наверное, и культурный кругозор расширяет?

— Мне посчастливилось побывать на трех стажировках по линии WorldSkills: две — в Объединенных Арабских Эмиратах и одна — в Швеции. В Эмиратах мы, конечно, сразу столкнулись с менталитетом. Я слышал, что в арабских странах время воспринимается иначе, они не так пунктуальны, как немцы. Когда они из знакомых кого-то встретят, это разговор на полчаса, час, потому что для них это очень важно. А в Швеции люди более закрытые, не сразу идут на контакт.

© Из личного архива Тимура Туфетулова Тимур на стажировке WorldSkills в Абу-Даби, ОАЭ © Из личного архива Тимура Туфетулова Тимур на стажировке WorldSkills в Абу-Даби, ОАЭ

Или вот на том форуме FISU во Франции было что-то вроде ярмарки: каждая страна делает стенд, где представляет свою культуру. Подходишь к Канаде — там, конечно, будет канадский хоккей; идешь к латиноамериканским странам — там будет сальса. Ребята учили нас, как танцевать, потому что это у них в крови.

Вот этот обмен культур, разнообразие стран мира и те границы, которые стираются, — это самое важное. Волонтерство помогает объединять людей из разных стран мира.

Футбол и фламенко

— Как думаешь, почему среди волонтеров больше девушек?

— Мне кажется, девчонки просто более активные, не боятся что-то начинать. Парни начинают после того, как их друзья втянут. Своего лучшего друга, одногруппников я смог вовлечь только после того, как на своем примере показал, какие возможности дает волонтерство.

— Чем будешь заниматься на Чемпионате мира по футболу?

— Я буду помогать арбитрам. Это почетная функция, высокие требования — знание как минимум двух иностранных языков. Я говорю на английском, испанском, сейчас еще изучаю на курсах чешский и японский.

Нам очень повезло, что к нам в Казань приезжают Испания, Франция, Германия, Колумбия. Футболом я не так давно увлекся, и мне очень понравился Кубок Конфедераций.

— За кого будешь болеть?

— Наверное, за Испанию. Я действительно очень полюбил эту страну, потому что люди очень открытые, доброжелательные, всегда здороваются, всегда на позитиве. И футбол у них один из самых сильнейших. Даже по Лиге Европы мы сейчас видим, что "Атлетико Мадрид" будет играть в полуфинале.

У меня много испанских друзей. Так как я танцор, занимаюсь спортивными бальными танцами, то мне вдвойне приятно, что я танцую фламенко.

Российское гостеприимство

— У тебя есть мечта волонтера? На каком мероприятии мечтаешь побывать?

— Одна из моих главных целей — быть волонтером на Олимпийских играх в Токио. На Играх в Сочи я не был. Мне тогда было 17 лет, к сожалению, я по возрасту не проходил. Немного обидно было, потому что слышал, видел, следил за Играми. Открытие было невероятное, хотя и смотрел по телевизору, гордость берет. Показали ту настоящую Россию, насколько у нас богатая культура. Я уверен, что на чемпионате мира мы сможем это доказать. Мы в России умеем очень хорошо принимать гостей.

© Из личного архива Тимура Туфетулова "Мы в России умеем очень хорошо принимать гостей" © Из личного архива Тимура Туфетулова "Мы в России умеем очень хорошо принимать гостей"

— Как будете принимать гостей ЧМ-2018 в Казани?

— Казани очень повезло. Город преобразился, становится более интернациональным, появляются новые достопримечательности. Когда я помогаю как атташе, всегда стараюсь по возможности познакомить ребят с нашей национальной кухней. В Татарстане у нас очень вкусные эчпочмак и кыстыбый.

Я думаю, на ЧМ-2018 все увидят не только гостеприимство России, но и отдельных регионов, в том числе Татарстана.

— После университета продолжишь заниматься волонтерством? Какие планы?

— Если один раз поволонтерил, это, наверное, уже на всю жизнь. Бывших волонтеров не бывает. Не знаю, вижу ли я себя в этой роли, но я восхищаюсь волонтерами "серебряного" возраста. У нас есть бабушки 60-70 лет, которые прекрасно говорят на иностранных языках, до сих пор занимаются волонтерством. Почему бы и нет? Буду продолжать как хобби.

Что касается учебы, я буду поступать в магистратуру где-нибудь за границей, надеюсь пойти по линии спорта, заниматься организацией спортивных мероприятий. Хотел бы работать в организации студенческого спорта FISU. Надеюсь, что у меня это получится.

Если у вас есть истории о спортивных волонтерах, присылайте их в нашу редакцию на электронную почту sn@rian.ru.

Беседовала Мария Таценко