Год волонтера
Посол Исландии встретилась с городскими волонтерами Ростова
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
14:0726.04.2018
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Посол Исландии встретилась с городскими волонтерами Ростова

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Чрезвычайный и полномочный посол Исландии в России Берглинд Асгейрсдоттир посетила Ростов-на-Дону, где провела встречу с волонтерами, сообщается на сайте welcome2018.com.

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© РИА Новости
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На ней она рассказала активистам об особенностях исландских болельщиков, чем они увлекаются, чем могут заинтересоваться. Берглинд Асгейрсдоттир сделала акцент на том, что исландцы очень любят музыку, особенно поп-направление, и могут обратиться к волонтерам с просьбой рассказать, где и когда проходят концерты.
Она также подчеркнула, что исландцы приезжают не столько за футболом, сколько за тем, чтобы посмотреть и изучить город, его жителей и достопримечательности, и им очень нужна будет помощь волонтеров, чтобы определиться, с чем стоит познакомиться в первую очередь.

Волонтеры заверили посла, что граждане ее страны погрузятся в атмосферу максимального комфорта, и поблагодарили за ценную познавательную информацию.

Сборная Исландии сыграет в Ростове-на-Дону 26 июня в заключительном туре группового этапа, ее соперником станет команда Хорватии. Кроме того, на "Ростов Арене" также встретятся сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики. 2 июля город примет матч 1/8 финала.

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