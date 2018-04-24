Более тысячи волонтеров помогли в организации тестовых матчей ЧМ-2018

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. 650 волонтеров оргкомитета "Россия-2018" и 450 городских волонтеров приняли участие в организации трех тестовых матчей, которые прошли 21 апреля в Волгограде, Саранске и Калининграде, сообщается на сайте welcome2018.com.

Активисты помогали по 12 функциональным направлениям: "Сервисы для зрителей", "Транспорт", "Работа со СМИ", "Работа с командами", "Билетная программа", "Маркетинг" и др. Городские волонтеры встречали болельщиков на территории, прилегающей к стадиону.

Как отметила директор саранского волонтерского центра Иркям Суркова, участники получили важный опыт, который им пригодится в ближайшем будущем. "Для волонтеров тестовые матчи — это важная практика перед ЧМ-2018. Активисты прошли объектовое и функциональное обучение, впервые проверили свои силы на домашней арене", — отметила она.