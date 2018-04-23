Год волонтера
Волонтер из Перу: На ЧМ-2018 я буду болеть за красивый футбол!
© Из личного архива Марилуны Пандуро
11:0023.04.2018
(обновлено: 11:12 23.04.2018)
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Волонтер из Перу: На ЧМ-2018 я буду болеть за красивый футбол!

Перуанка, горячая поклонница национального футбола и танцев, неравнодушный человек, помогающий бедным и детям, впервые пробует себя в качестве добровольца на международном спортивном соревновании в России. Она приехала в Саранск учиться на юриста и стала волонтером Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в РоссииTM. О том, почему она помогает людям, и о своих ожиданиях от ЧМ-2018 Марилуна Пандуро рассказала спецпроекту "Год волонтера".

— Как ты стала добровольцем?

— Я волонтер с 14 лет. Как-то в школе нам предложили сделать праздник для детей из приюта: собрать подарки и устроить им волшебное Рождество. Радость и счастье в глазах детей меня настолько вдохновили, что я решила и дальше делать добро другим людям.

Спортивное волонтерство: быть частью большого праздника
© РИА Новости
Спортивное волонтерство: быть частью большого праздника

Позже я пришла и в спортивное волонтерство: я очень люблю футбол, мне нравится знакомиться и общаться с людьми, с которыми меня объединяет страсть к игре.

А сейчас главное, что команда моей страны, сборная Перу, отобралась на ЧМ-2018! Это большое счастье для перуанцев. Все мои друзья и семья приедут в Россию, чтобы поболеть за национальную команду.

— Чем ты занимаешься как волонтер у себя на родине?

— В Перу мы помогаем восстанавливать дома после природных катастроф в бедных районах страны, красим дома, привозим продукты и одежду малоимущим. Еще я люблю общаться с детьми в приютах: мы устраиваем для них праздники, накрываем сладкие столы.

— Как ты оказалась в России?

— Я приехала учиться на юриста в Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева. В России я могу получить хорошее образование, и русский диплом ценится во всем мире.

Почему Саранск? Здесь у меня тоже есть семья — моя мама русская, и ее родные живут здесь. Это здорово — не быть одной в чужом городе.

— Почему ты решила быть волонтером на ЧМ-2018 и какие функции будешь выполнять?

© Из личного архива Марилуны Пандуро
Все мои друзья и семья приедут в Россию, чтобы поболеть за национальную команду

— Я пришла в волонтерский центр на базе моего университета и встретила там замечательных людей — сотрудников и волонтеров, которые рассказали мне многое о городе, предстоящем ЧМ-2018, функциях и возможностях. Меня это очень заинтересовало, тем более что я слышала о наборе в волонтеры, еще будучи в Перу.

Кстати, с ребятами из волонтерского центра ЧМ-2018 мы уже успели съездить в благотворительную поездку в темниковский дом-интернат для детей с физическими недостатками — устроили им праздник накануне католического Рождества.

На мундиале я буду помогать по функции "Размещение", то есть буду отвечать за то, чтобы команды чувствовали себя комфортно, находясь в отелях, и при возникновении каких-то трудностей им помогать.

— Что ты ожидаешь от ЧМ-2018?

— Я жду много новых интересных историй, знакомств. Хочу познакомиться поближе с работой FIFA. И также практиковать английский.

— Ты помнишь свой первый день в качестве волонтера? Что бы ты посоветовала начинающим волонтерам?

— Моим первым волонтерским опытом, как я уже рассказывала, была работа в детском доме перед Рождеством. Мне все очень понравилось, мы привезли детям подарки, накрыли сладкий стол. Это правда очень интересно — организовывать праздники и радовать других.

А начинающим волонтерам я бы посоветовала стараться записываться на программы различного профиля, чтобы попробовать себя в разных сферах и понять, что ближе.

— Как волонтерство влияет на твою жизнь?

— В первую очередь волонтерство знакомит меня с людьми с похожими интересами. Благодаря моей деятельности у меня очень много друзей. Для меня это самое главное.

И, конечно, за время практики сталкиваешься с разными проблемами — так учишься справляться с трудностями, находить подход к людям, сочувствовать, быть ответственной, становиться добрее и терпимее.

© Из личного архива Марилуны ПандуроЯ пришла в волонтерский центр на базе моего университета и встретила там замечательных людей — сотрудников и волонтеров
© Из личного архива Марилуны Пандуро
Я пришла в волонтерский центр на базе моего университета и встретила там замечательных людей — сотрудников и волонтеров

— Какие самые яркие и самые сложные истории случались в твоей волонтерской практике?

— Сложно выделить что-то одно. Для меня самые яркие и запоминающиеся моменты — это видеть глаза счастливых семей, для которых ты построил дом.
Вместе с группой волонтеров Sígueme (перевод с исп. "Следуй за мной". — Ред.) мы помогаем бедным людям, попавшим в беду. В Перу часто случаются землетрясения, иногда провинции подвергаются сходу оползней и наводнениям — в таких случаях нам приходится зачастую восстанавливать дома полностью. Каждое воскресенье мы выезжаем в трущобы, чтобы чем-то помочь бедным семьям, пусть даже просто привести в порядок обветшалый дом. Мне это в удовольствие, поэтому каких-то сложных историй у меня не было.

А что касается спортивного волонтерства — это для меня впервые.

Я еще не участвовала в таких мероприятиях, но уверена, что запоминающихся моментов будет не один и даже не два! Все зависит от нас самих.

— 16 июня на поле стадиона "Мордовия Арена" выйдут команды Перу и Дании. Какие шансы, на твой взгляд, у твоей национальной сборной?

— Я уверена, что перуанская команда выложится на все сто, чтобы победить в матче. Они активно и много тренируются, готовясь к этому дню. Выиграют они или нет, не знаю, но точно знаю, что они сыграют как никогда!

— Наши страны на ЧМ-2018 объединит один из лидеров московского "Локомотива" и сборной Перу — Джефферсон Фарфан. Будешь ли ты болеть за сборную России?

— Я не слежу за российским футболом, но я желаю вашей команде удачи! Как говорил мне в детстве папа: мы всегда будем болеть за свою страну, а если играют другие команды, то тогда — за красивый футбол!

Если у вас есть истории о спортивных волонтерах, присылайте их в нашу редакцию на электронную почту sn@rian.ru.

Беседовала Дадыкина Ольга

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