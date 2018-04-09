На Кубани стартовал первый этап отбора городских волонтеров на ЧМ-2018

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В Кубанском государственном технологическом университете стартовал первый этап отбора городских волонтеров на чемпионат мира по футболу FIFA 2018, сообщается на сайте Ассоциации волонтерских центров.

"Обязательное условие участия в волонтерской программе — достижение совершеннолетия. Наличие или отсутствие инвалидности, этническая принадлежность, род деятельности не влияют на принятие решения при отборе", — рассказала директор центра привлечения волонтеров "Политехник" Марина Мовсисян.

Также в числе основных критериев — мотивация, владение иностранными языками, навыки командной работы, наличие опыта в проведении масштабных мероприятий.