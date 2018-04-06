Городские волонтеры Саранска прошли обучение к ЧМ-2018

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В очном этапе обучения городских волонтеров к Чемпионату мира по футболу в России, который завершился 4 апреля в Мордовском государственном университете им. Н.П. Огарева, приняли участие более 1800 добровольцев Саранска.

На тренингах участники смогли узнать историю турнира, структуру и ценности FIFA, особенности объектов ЧМ-2018, а также познакомиться с правилами взаимодействия с клиентскими группами FIFA, сообщается на официальном портале города-организатора турнира.

Обучение городских волонтеров, которые будут помогать в организации и проведении мундиаля, состоит из трех этапов — общего, функционального и обучения на объекте. Последние два этапа пройдут непосредственно перед турниром в период с мая по июнь.

Иногородние и иностранные добровольцы пройдут курс обучения онлайн.