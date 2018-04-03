Москва подготовит 6 тысяч городских волонтеров к ЧМ-2018

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Шесть тысяч городских волонтеров будут встречать гостей столицы в дни проведения Чемпионата мира по футболу 2018 в России, сообщила на пресс-конференции директор ГБУ города Москвы "Мосволонтер", член Федерального экспертного совета по развитию добровольчества Ирина Швец.

Из десяти тысяч заявок мы отобрали шесть тысяч. Пять – основной состав и тысяча в резерв. В основном это школьники старше 16 лет и студенты. Кроме того, в проведении Чемпионата примут участие 600 серебряных волонтеров, самому старшему из них 86 лет, – сказала она.

Швец также добавила, что в дни матчей планируется задействовать одновременно до 2200 добровольцев, в остальные дни – до 1800.

"Сейчас мы активно готовим инфраструктуру, в подготовке волонтеров участвуют 13 департаментов города, все вовлечены и серьезно нас поддерживают. Также нам помогают 14 волонтерских центров в вузах Москвы", – отметила она.

По словам Ирины Швец, обучение московских волонтёров проходит по многоступенчатой системе, включающей общее обучение, (знакомство с городом и его достопримечательностями, получение навыков оказания первой помощи, действий в чрезвычайных ситуациях), функциональное и обучение непосредственно на объектах инфраструктуры.

Особое внимание уделяется тому, как правильно взаимодействовать с людьми с инвалидностью. Партнеры из НКО учат грамотно оказывать помощь гражданам с ограниченными возможностями, – подчеркнула Швец.

Она также отметила, что город рассчитывает сохранить в качестве наследия сформированную к Чемпионату команду волонтеров и привлечь их к другим добровольческим проектам.