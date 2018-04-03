Московских волонтеров ЧМ-2018 научат работать со СМИ

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Одной из функций городских волонтеров во время Чемпионата мира по футболу 2018 в России станет обеспечение работы СМИ, сообщила на пресс-конференции заместитель председателя Общественной палаты города Москвы Арина Шарапова.

Медиаволонтеров, которые будут взаимодействовать со СМИ, научат, как работать в соцсетях, как выглядеть, как правильно писать. Я думаю, что этому нужно обучать всех московских журналистов, – отметила она.

Впервые в истории Чемпионат мира по футболу будет проходить в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах. В Москве состоится 12 игр, в том числе матч открытия и финал.