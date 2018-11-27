Волонтеры-наставники: дарить не подарки, а общение

Выпускники детских домов зачастую плохо подготовлены к жизни во взрослом мире: они не знают, как самостоятельно принимать решения, зарабатывать на жизнь, не умеют вести хозяйство. Научить ребенка простым навыкам жизни в обществе и стать для него старшим товарищем и проводником в мире может волонтер-наставник. Кто такие наставники, как и где их готовят — в материале "Года волонтера". © РИА Новости / Владимир Вяткин С дружбою, с книгою, с песнею: как волонтеры-наставники помогают ровесникам

Учитель или друг?

Как выбирать будущую профессию? Как справляться с трудностями, с которыми мы сталкиваемся в жизни? Что такое дружба и любовь? Вечные вопросы, которые острее всего встают перед человеком в подростковом возрасте. Найти на них ответы непросто, но обычно ребенок в поиске своего пути может опереться на взрослых: посоветоваться с родителями, старшими братьями, сестрами или другими значимыми для него людьми. У детей-сирот, находящихся в стенах детских учреждений, такой возможности нет.

Помочь детям, по той или иной причине оставшимся без родителей, в решении важных жизненных проблем может волонтер-наставник. Это не учитель, не воспитатель и не массовик-затейник, а скорее взрослый друг, с которым можно поделиться своими переживаниями и спросить совета.

Стать наставником для ребенка из детского дома в России можно, обратившись в один из многих благотворительных фондов, которые организуют программы наставничества: "Наставники" фонда "Арифметика добра", программа организации "Старшие Братья Старшие Сестры", которая поддерживается Фондом президентских грантов, "С уверенностью в будущее" фонда "Искусство, наука и спорт" и другие. Они готовят волонтеров к роли наставников, объясняют, какие сложности могут возникнуть при общении с ребенком, а также помогают паре наставник ‒ ребенок найти общий язык.

Зачем становятся наставниками?

В наставничество люди приходят по самым разным причинам: это и желание помочь тем, кто в этом нуждается, и интерес попробовать что-то новое. Волонтер организации "Старшие Братья Старшие Сестры" Николай рассказывает, что одним из мотивов стать наставником для него стало желание попробовать себя в роли отца. "Я хотел разобраться, какой я в роли старшего брата, примерить на себя роль отца, может быть, понять, насколько я хорош или плох, насколько я адекватен в этой роли", ‒ рассказывает он.

Зачастую наставниками становятся люди, имеющие опыт педагогической деятельности, которые чувствуют в себе желание продолжить работать в этой сфере, но в несколько другом ключе. "Мне интересно с подрастающим поколением, я когда-то работала в высшем учебном заведении и преподавала у студентов. Мне понравилось, и тогда я начала изучать психологию, читала книги по теме психологии взаимодействия с молодежью, и эта наставническая программа меня очень привлекла", ‒ делится наставник Елена.

© Фото предоставлено фондом "Арифметика добра" Волонтера Екатерину стать наставником побудила история ее бабушки, выросшей в приемной семье.

Волонтера фонда "Арифметика добра" Екатерину стать наставником побудила история ее бабушки, выросшей в приемной семье. "На мой взгляд, она могла бы иначе прожить свою жизнь, если бы получила достаточно тепла в раннем детстве", ‒ говорит она.

А вы готовы?

Быть наставником у ребенка — дело очень ответственное, ведь человек становится для ребенка не только другом, но во многом ролевой моделью, образцом для подражания. И несмотря на то что фонды всегда рады волонтерам, они выдвигают к ним ряд требований. Наставник должен быть человеком достаточно взрослым, психически здоровым, не имеющим судимостей, алкогольной и наркотической зависимостей.

Это необходимые, но не единственные условия.

Как рассказывает менеджер проекта "Наставники" фонда "Арифметика добра" Артем Меньшов, наставник должен быть профессионально и личностно сформирован, а также быть готовым помочь подростку построить свой путь.

С ним согласна и руководитель московского отделения программы "Старшие Братья Старшие Сестры" Александра Горячева: наставник — это зрелый человек, готовый взять на себя ответственность и выдерживать сложности, неизбежные в общении с ребенком, которому за свою жизнь уже пришлось многое пережить.

У воспитанников сиротских учреждений есть определенные поведенческие особенности, и человек должен быть готов к тому, что будет справляться с какими-то моментами, может быть, не всегда простыми", ‒ говорит она.

Наставничество предполагает долговременное участие в жизни ребенка. Как минимум год, иногда и больше. При этом встречи наставника с ребенком должны быть регулярными. То есть волонтер, решивший стать наставником, должен быть готов к тому, что несколько дней каждый месяц он будет посвящать общению с ребенком.

Перед тем как войти в программу, волонтеры заполняют анкету, проходят психологическое тестирование и предоставляют рекомендательные письма. Подготовиться к роли наставника помогает тренинг, на котором участникам рассказывают, как наладить общение с ребенком.

"Во время тренингов наставники узнают о том, как жизненный опыт детей-сирот отражается на их жизни, почему один подросток может не подпускать к себе никого, а другой может приклеиться к вам", ‒ рассказывает Артем Меньшов об особенностях поведения и отпечатках, которые оставляют на поведении детей опыт проживания в детском доме (иждивенчество, все общее) и получение травмы привязанности.

После тренинга психологи программы подбирают пару наставник-ребенок. При этом учитывается множество разных факторов: интересы и потребности ребенка, личностные особенности наставника, а также знания и компетенции, которыми он обладает.

"У нас, например, есть люди, которые приходят, имея опыт работы с детьми, взаимодействия с детьми, а есть люди, которые опыта этого не имеют вообще, и это совершенно разные будут люди в плане своих компетенций по взаимодействию с детьми", ‒ говорит Александра Горячева. По ее словам, психологи стараются брать во внимание интересы и пожелания как ребенка, так и наставника.

Выстроить доверительные отношения с ребенком из детского дома может быть непростой задачей, но наставника всегда может поддержать куратор-психолог, который не только помогает разрешить конфликты, но и вдохновляет, когда это необходимо.

"Куратор помогает увидеть победы в наставнической паре, даже те которые не связаны с основной целью. Бывает, что наставник через продолжительное время говорит: мы уже столько взаимодействуем, а ничего не меняется, и во время диалога выясняется, что мальчик, который раньше был замкнут, начинает интересоваться, как дела у наставника, через еще какое-то время начинает посещать групповые мероприятия, от которых раньше он прятался", ‒ отмечает Артем Меньшов.

Чем может помочь взрослый друг?

Детям, которые большую часть жизни провели в детских домах и были лишены возможности набрать необходимый жизненный опыт в семье, может быть нужна помощь в самых разных вопросах — от учебных и бытовых до экзистенциальных: как жить, какие цели перед собой ставить?

Как рассказывает наставник "Старших Братьев Старших Сестер" Николай, у них с воспитанником Сашей сложились дружеские отношения. "Чем мы только вместе ни занимаемся! Это и картинг совместный, и батуты, и футбол, просто сидим где-нибудь и общаемся, обсуждаем жизненные устои, ценности. Мы ничего специально не планируем, что его беспокоит, то и обсуждаем", ‒ делится он.

Наставник фонда "Арифметика добра" Екатерина рассказывает, что со своим воспитанником они разговаривают о том, как добиться желаемого, например, сколько и кем нужно работать, чтобы купить хорошую машину.

Очень хочется верить, что наши рассуждения на темы "как бывает, как этого достичь, если захотеть…" помогут ему в направлении движения", ‒ говорит она.

Но все дети разные, и кому-то из них может понадобиться не только жизненный совет, но и, например, помощь в учебе и освоении каких-то простых навыков. Елена в течение года была наставником для Саши, которому поставлен диагноз умственная отсталость. Девушка рассказывает, что они вместе с куратором продумывали круг тем, на которые можно говорить с ребенком, занятия и задания.

"Несмотря на умственную отсталость, Саша умеет читать, и мы читали книги. Мы стали разбирать небольшие тексты для пересказа. Это могли быть детские рассказы, детские сказки, в пределах 10 предложений для пересказа. Мы старались разобрать текст, ответить на вопросы, понять, что Саша понимает, что нет. Например, какие-то фразы в переносном значении разбирали, дальше пробовали пересказывать этот текст", ‒ делится волонтер.

© Фото предоставлено МОО "Старшие братья, старшие сестры" Детям, которые большую часть жизни провели в детских домах, может быть нужна помощь в самых разных вопросах. © Фото предоставлено МОО "Старшие братья, старшие сестры" Детям, которые большую часть жизни провели в детских домах, может быть нужна помощь в самых разных вопросах.

Иногда наставников специально просят помогать детям в обучении. Проект "С уверенностью в будущее" фонда "Искусство, наука и спорт" направлен на профориентацию подростков. Она включает в себя онлайн-вебинары, мастер-классы, тренинги, а также выполнение домашних зданий. Как рассказывает руководитель проекта Карина Фатуллаева, во время прохождения программы у подростков могут возникать сложности в усвоении материала, и здесь большую поддержку им могут оказать наставники.

"Если ребята во время вебинара не понимают, о чем говорит лектор, у них появляется отторжение. Если появляются вопросы, то кураторы и наставники им помогают понять и усвоить материал", ‒ говорит Карина.

Больше, чем наставничество

За время общения у наставника и его воспитанника могут сложиться теплые дружеские отношения, выходящие за рамки волонтерской помощи.

Иногда бывает, что поучаствовав несколько лет в программе, наставник и ребенок официально из программы выходят, но их общение все равно продолжается. Оно просто уже требует какого-то сопровождения с нашей стороны, но это переходит в дружбу, в неформальное общение. Есть случаи, когда наставники и дети, выпускники уже, дружат семьями", ‒ рассказывает Александра Горячева.

Как и многие другие направления волонтерства, наставничество дает ощущение собственной нужности и, конечно, знания и опыт.

"У меня пока нет своих собственных детей, но тем не менее я уже знаю, как нужно собраться, чтобы сводить ребенка в музей, как ответить на тот или иной вопрос. Так что это тоже великолепная возможность получить жизненный опыт", ‒ говорит наставник Елена.

Наставничество — школа жизни. Но не только для ребенка, который учится у старшего, но и для наставника, который получает возможность открыть для себя много нового.

"Общение с ребенком мне лично дает позитивные эмоции, мы много смеемся, я о многом задумываюсь и личностно расту", ‒ рассказывает наставник Екатерина.

Беседовала Мария Малиновская

Если у вас есть истории о социальных волонтерах, присылайте их в нашу редакцию на электронную почту sn@rian.ru.