Протянуть руку дружбы: волонтеры знакомят детей с культурой других стран

Как увлечь иностранных студентов социальным добровольчеством в России и познакомить детей из приютов и школ-интернатов с культурой и обычаями разных стран, в интервью для спецпроекта "Год волонтера" рассказала руководитель проекта Helping Hands Алия Мавлютова.

Проект Helping Hands возник в Уфе в конце 2017 года и к нынешнему формату пришел достаточно спонтанно. Как рассказывает Алия, все началось с открытия международного направления в волонтерском центре Башкирского государственного медуниверситета:

"Я и раньше замечала, что иностранные студенты хотели заниматься какой-то дополнительной деятельностью, быть вовлеченными в активности, социальную работу, но не знали, как это сделать. И мы решили создать некий волонтерский пул, в котором добровольчеством вместе занимались бы и иностранцы, и англоговорящие русские студенты".

Таким многонациональным составом волонтеры помогали организовывать и проводить различные международные конференции и городские мероприятия, пока однажды не попали на фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Общение с детьми и само мероприятие произвели на иностранцев большое впечатление, и стало понятно, что именно этот вид социального волонтерства им по душе. Теперь оставалось придумать концепцию и удобный для всех формат. Так возник проект Helping Hands — уроки о дружбе народов, в которых участвуют сами представители зарубежных стран.

Мы решили сходить в школу: отправились в интернат для детей с нарушениями зрения и провели там урок о дружбе народов. Тогда наши ребята рассказали об Индии, показали народные танцы, спели песни, мы принесли специи — дети смогли их понюхать, попробовать на ощупь, — фигурки, индийские статуи", — вспоминает Мавлютова.

Поняв, что первый опыт оказался удачным, волонтеры решили развивать и расширять проект. Теперь они ежемесячно посещают школы для особенных детей, интернаты, приюты, рассказывая детям от первого лица о разных странах, их культуре и традициях. В проекте постоянно задействовано около сорока добровольцев, половина из которых — как раз студены из Индии, Египта, Кореи, Йемена, Китая, Колумбии. Всего же в выездах к детям приняли участие уже около ста волонтеров.

К содержательной части уроков добровольцы тоже подошли основательно. План занятия состоит из трех этапов, и за каждый отвечает своя группа волонтеров.

"Сначала мы знакомимся с детьми. В этом нам помогают русские добровольцы, которые общаются с ребятами и занимаются подготовкой урока. Вторая часть — интерактивное занятие и рассказ о разных странах. И третье — мы раздаем детям авторские брошюры, которые мы разработали с помощью наших партнеров и дизайнеров, и дети выполняют задания из них", — объясняет автор проекта.

Кроме того, поскольку волонтеры посещают школы для детей с нарушением зрения, опорно-двигательного аппарата, либо умственного развития, они каждый раз стараются учесть эти особенности, чтобы показывать культуру стран с разных сторон и во всех доступных детям аспектах.

Уроки проходят на английском языке, и хотя в каждом из них участвует волонтер-переводчик, они достаточно сложны для восприятия маленькими детьми и проводятся только в средних и старших классах. Поэтому, чтобы не обделять вниманием младшеклассников, добровольцы разработали вторую программу о бывших странах Советского Союза. В ней принимают участие волонтеры из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии, Украины, которые общаются с детьми на русском языке.

Всего за время своего существования проект Helping Hands провел 12 занятий, познакомив с культурой разных стран уже около 150 детей, однако в планах на следующий год — минимум 15 уроков для 500 человек.

"В прошлом году мы начинали с небольших групп детей, разрабатывали план, брошюры, обучали волонтеров. А сейчас мы уже можем брать большие группы. Кроме того, у нас есть хорошая база — международный факультет нашего университета, где учатся более 700 иностранных студентов из примерно 40 стран, поэтому потенциал у нас большой", — говорит Алия.

Сейчас участие иностранцев в работе башкирского волонтерского центра — уникальный для страны случай, но Мавлютова рассчитывает, что в перспективе ее проект мог бы стать стартовой площадкой для других открывающихся международных направлений волонтерства по всей России.

"Мы были бы рады, если бы по всей России иностранные студенты вовлекались в добровольческую деятельность и смогли рассказывать о своей культуре детям по всей стране. Сейчас мы занимаемся тем, что разрабатываем методику и готовы предлагать другим волонтерским центрам все свои наработки, все наши знания", — говорит девушка.

Беседовал Александр Зиновьев