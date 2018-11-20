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Космос инвалиды
© Александра Агранат
(обновлено: 20:22 20.11.2018)
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Быть командой: волонтеры "Абилимпикс" прошли обучение накануне соревнований

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Накануне национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" в гостинице "Космос" волонтеры из разных регионов России прошли обучение, в рамках которого им рассказали, как корректно общаться с участниками соревнований и помогать им.

С вступительным словом к добровольцам обратился заместитель руководителя ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ Геннадий Паршин.

Работа с инвалидами требует большого такта и внимания", — отметил он, добавив, что многие из волонтеров не впервые работают с людьми с ограниченными возможностями.

О конкретных особенностях помощи инвалидам на мероприятии рассказали на собственном опыте девушки-волонтеры из команды "Абилимпикс".

По их словам, сложности могут возникнуть на разных этапах, будь то транспортировка или общение, многое также зависит от того, какие именно проблемы со здоровьем у того или иного человека.

Волонтеры отметили, что чаще всего нужна помощь в навигации и очень важно правильно обращаться с предложением такой помощи, если доброволец заметил, что кто-то из участников испытывает трудности.

Чемпионат Абилимпикс соберет в Москве более полутора тысяч участников
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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"Здравствуйте, я волонтер, чем я могу вам помочь?" — именно так нужно начинать разговор с тем, кому, по вашему мнению, нужна помощь.

Если это инвалид по зрению, его ни в коем нельзя трогать за руку, в которой есть трость, предупредили девушки, — это может дезориентировать или попросту напугать. Если человек слышит, после его согласия на помощь нужно также спросить разрешения взять его за руку. Когда и такое согласие получено, необходимо взять его под руку и идти на полшага впереди, предупреждая о препятствиях — девушки продемонстрировали все манипуляции.

Волонтерам также посоветовали выучить некоторые слова и фразы на языке жестов, но предупредили, что и здесь нужно быть осторожным: информации в интернете много, но она не всегда точная и могут быть нюансы.

"Чтобы завтра все площадки хорошо работали, нам нужно быть командой", — добавила по окончании инструктажа организатор мероприятия.

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