От старта до финиша, взявшись за руки: кто такой волонтер-лидер

Благотворительный фонд "Спорт для жизни" помогает людям с инвалидностью заниматься спортом. По уникальной методике фонд готовит волонтеров-лидеров, которые по сути являются глазами незрячего спортсмена, помогая ему тренироваться и выступать на соревнованиях. В 2018 году, в Год добровольца, эта работа фонда получила грантовую поддержку комитета общественных связей Москвы.

Марина Лепина специально для проекта "Год волонтера"

Домохозяйка, студент, спортсмен ‒ люди разных возрастов, занятости и профессий собираются в зале. Сначала они слушают и рассказывают о себе и своих целях. А после теории начинаются тренировки: как вести себя с незрячим человеком, как помогать ему ориентироваться в пространстве, как стать его глазами. Это уникальная практика волонтерства, разработанная фондом, и уникальный вид волонтерства. Такие тренинги постоянно проводит благотворительный фонд "Спорт для жизни", который помогает людям с инвалидностью приходить в любительский и даже в профессиональный спорт.

А миссия волонтеров-лидеров ‒ помогать незрячим спортсменам в забегах, заплывах, велосипедных тандемах и других видах соревнований. Такие атлеты не могут преодолевать дистанции без поддержки, поэтому рядом бежит или плывет его лидер в парасвязке (термин, созданный фондом) и направляет его. С незрячими спортсменами фонд работает в рамках своего проекта "Марафон в темноте".

"Участники тренинга узнают о технике безопасности при работе с незрячими спортсменами, правилах взаимодействия с ними, ‒ рассказывает Анастасия Плетминцева, директор фонда "Спорт для жизни". ‒ Будущие волонтеры-лидеры узнают, как помогать незрячему человеку и в быту, и на дистанции, как правильно общаться с незрячим человеком и доступно доносить до него информацию. Во время тренировок важен максимальный фокус волонтера на незрячем подопечном, и к этому надо быть готовым. Наши незрячие спортсмены рассказывают, что им комфортно, а что нет, что для них бег и тренировки, как им дорого и важно доверять человеку, который с ними бежит, рассчитывать на него. Мы разработали уникальную методику подготовки таких волонтеров и ведем такую работу на постоянной основе. Наша цель ‒ подготовить базу лидеров, которые будут уметь профессионально работать со спортсменами с инвалидностью".

Иногда волонтеров увлекают вперед собственные амбиции: "Я его сделаю чемпионом, я знаю, как я могу". Однако гораздо важнее, отмечают в фонде, чтобы волонтер был готов работать в проекте постоянно. Те, кто "наигрался" и уходит, не подходят, ведь в итоге подопечный остается один, без тренировок.

"Сначала я хотел просто помогать людям с инвалидностью, а потом понял, что и мне это нужно, ‒ рассказывает один из участников тренингов, Виталий. ‒ У них есть чему поучиться, например преодолевать лень, достигать цели".

"Финишировать вдвоем даже интереснее ‒ не только ты смог, но и человек, который рядом с тобой!" ‒ считает Игорь, еще один слушатель тренинга.

Порой обучение приводит будущих волонтеров к важным выводам. "Для меня оказалось неожиданным, что с людьми, к которым ты уже испытал симпатию, проще наладить связь "в темноте", или что, например, в дверь с завязанными глазами проходить крайне сложно и боязно, что "в темноте" знакомые расстояния кажутся длиннее", ‒ говорит участница тренинга Алена.

"Особенно полезны были упражнения с завязанными глазами, которые давали понять, каково это ‒ не видеть, и помогали научиться чувствовать незрячего человека, ‒ делится впечатлениями Ирина, еще одна из участниц октябрьской волны тренингов. ‒ Для меня неожиданным было узнать, как незрячие идут к своей цели, занимаются спортом, даже триатлоном, сколько в них силы духа".

Я узнала, что с незрячими можно общаться точно так же, как и с обычными людьми. Не стоит избегать слов "пойдем", "посмотри". Чем больше думаешь о том, как бы не задеть чувства слабовидящего, тем только хуже, это происходит неосознанно", ‒ говорит Марина, другой будущий волонтер-лидер, прошедшая подготовку.

Кстати, замечает Марина, когда она рассказала коллегам и друзьям о том, как провела выходные, многие спрашивали: зачем тебе это: "Но они все равно не поймут моих ответов, пока сами не попробуют или не дойдут до этого. Я волонтер со стажем. Мне хочется делать мир лучше. Оказывается, можно делиться тем, что тебе досталось бесплатно, от природы (в данном случае ‒ зрение), а кто-то этого не знал или уже не познает. Это не сложно ‒ быть добрым или отзывчивым".

Будущие волонтеры-лидеры отмечают, что были обрадованы, узнав, что есть благотворительный фонд, который профессионально помогает спортсменам-любителям с инвалидностью.

"Пройдя подготовку волонтера-лидера, я понял, что фонд "Спорт для жизни" ведет очень серьезную работу и основательно подходит к работе и с подопечными, и с волонтерами", ‒ замечает Максим.

Сама идея спорта для незрячих и помощи им была для меня открытием, ‒ говорит Алиса. ‒ Какое это большое дело, какая радость, что фонд "Спорт для жизни" занимается этим".

А еще очень вдохновляет, что желание быть другом и помогать незрячему человеку в спорте есть и у совсем молодых! Ярославу, самому юному волонтеру-лидеру, всего 15 лет. Он увлекается игрой на гитаре, а еще занимается пятиборьем. "У нас получится удивительная пара ‒ Ярослав станет волонтером-лидером для своего ровесника и тезки, 15-летнего Ярослава, поможет ему подготовиться к триатлону", ‒ говорит Анастасия Плетминцева.

В нынешнем, 2018 году фонд "Спорт для жизни" получил грант мэра Москвы на подготовку волонтеров-лидеров.

"Для нас очень ценно, что нашу работу в этом направлении признали важной в год, который объявлен президентом РФ Владимиром Путиным Годом добровольца, ‒ замечает Анастасия Плетминцева. ‒ Мы хотим расширять работу с незрячими спортсменами и волонтерами-лидерами, мы получаем огромное количество запросов из регионов. Я уверена, что проект нужно масштабировать. В России очень много людей с инвалидностью, оторванных от активной жизни, но имеющих возможности реализовывать свои цели и амбиции! И в то же время много потенциальных волонтеров, которые могут и хотят заниматься спортом, одновременно помогая спортсменам с особенностями здоровья. Наша задача ‒ поддержать первых и дать возможность вторым вовлечься в такую активную благотворительную волонтерскую деятельность".

Тех, кто хочет научиться взаимодействовать с незрячим человеком и стать волонтером-лидером для незрячего спортсмена, фонд "Спорт для жизни" ждет на своих следующих тренингах.