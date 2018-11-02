Прикоснуться к темноте: как волонтеры помогают окунуться в мир незрячих

Понять, как воспринимают окружающую действительность незрячие люди, и дать возможность другим почувствовать мир на ощупь, а также сделать проект коммерчески успешным и при этом не забыть о благотворительности и волонтерстве, — все это удалось основателю и руководителю интерактивного пространства "Мир на ощупь" Анатолию Мовшовичу. О том, как возник и в каком направлении будет развиваться проект, его создатель рассказал корреспондентам спецпроекта "Год волонтера".

Три года назад в Санкт-Петербурге был запущен уникальный социальный проект, цель которого — дать возможность по-иному взглянуть на жизнь людей с инвалидностью, научиться взаимодействовать с ними и тем самым способствовать развитию толерантности в обществе.

"Мир на ощупь" — пространство площадью около 500 квадратных метров, где в полной темноте под руководством незрячего гида посетители небольшими группами проходят экскурсию по пяти локациям: "Кафе", "Рынок", "Парк", "Улица" и "Жилая комната". По словам автора проекта, во время экскурсии люди узнают многое о жизни незрячих, а после нее в целом начинают по-другому смотреть на мир. Как когда-то он сам.

Анатолий рассказывает, что идея возникла семь лет назад во время обучения в Израиле, где он познакомился с незрячим молодым человеком.

До тех пор я считал, что люди слепы с детства, но он рассказал свою историю о том, как потерял зрение за год до нашего знакомства: был чемпионом по бегу в Израиле, упал, получил травму… Эта история запала мне в душу, я понял, что в жизни может случиться все что угодно. В то время были модны гаджеты, было важно, во что ты одет, а мне захотелось как-то воспитать общество, научить ценить то, что имеешь, и тогда возникла идея", — говорит он.

Для того чтобы создать "Мир на ощупь", по признанию Мовшовича, он прошел долгий и сложный путь, главным препятствием на котором стал поиск финансовых ресурсов, спонсоров и партнеров. Кроме того, поскольку в проект изначально была заложена коммерческая составляющая, команда на первом этапе столкнулась с негативной реакцией в обществе.

"Нас обвиняли в том, что мы собираемся делать деньги на инвалидах, использовать их. Но как только мы открылись, к нам стали приходить посетители, общаться с людьми с ограниченными возможностями, узнавать их потребности, все поняли, что это не так, что мы, наоборот, хотим помочь" — рассказывает Анатолий.

Сейчас на площадке в Санкт-Петербурге работает более 40 человек с ограниченными возможностями здоровья, в том числе почти 30 незрячих. Поскольку после успешного старта проект стал достаточно быстро развиваться, уже открылись филиалы "Мира на ощупь" в Сочи и Симферополе, где задействованы еще около 50 людей с ОВЗ. В планах создать подобные пространства до 2022 года в 25 городах с населением более полумиллиона человек.

На этом этапе многие сосредоточились бы на продвижении успешно работающего проекта, но Анатолий решил, что простое тиражирование подобных площадок в разных городах не поможет ему достичь поставленных целей, и запустил в его рамках несколько еще более масштабных программ.

Одним из направлений стала разработка школьной программы инклюзивного образования, которая на данный момент одобрена профильным комитетом администрации Санкт-Петербурга для всех учащихся с 5-го по 11-й класс. К настоящему времени в ней уже приняло участие свыше 40 тысяч школьников.

Мы проводим совместные занятия зрячих и незрячих детей, погружаем школьников в темноту, после этого даем им возможность пообщаться с психологами, рассказать о своих впечатлениях и ощущениях", — объясняет Мовшович.

Кроме того, как на старте, так и по мере развития "Мира на ощупь" проекту требовались помощники и волонтеры. По признанию Анатолия, первых шестерых добровольцев он нашел, разместив объявление на сайте по трудоустройству. Сейчас проект сотрудничает с городскими волонтерскими объединениями и вузами, привлекая довольно большое количество добровольцев, что дало идею для еще одной программы:

"К нам часто обращаются различные добровольческие организации с просьбой организовать экскурсию, чтобы они лучше понимали, как взаимодействовать с людьми с инвалидностью. Также у нас самих достаточно большие потоки волонтеров. И тут мы поняли, что пора уже открывать собственную школу волонтеров с акцентом на работу с инвалидностью и инклюзию".

Пока проект находится в стадии разработки, но в планах у Анатолия открытие подобных школ на базе всех филиалов "Мира на ощупь".

© РИА Новости / Евгений Биятов На площадке проекта "Мир на ощупь" в Санкт-Петербурге работает более 40 человек с ограниченными возможностями здоровья, в том числе почти 30 незрячих © РИА Новости / Евгений Биятов На площадке проекта "Мир на ощупь" в Санкт-Петербурге работает более 40 человек с ограниченными возможностями здоровья, в том числе почти 30 незрячих

Еще одна программа, над которой сейчас работает Мовшович, — трудоустройство людей с инвалидностью. Проект уже плотно взаимодействует с бизнесом, проводит семинары, "погружает в темноту" HR-директоров крупных компаний и помогает им принимать на работу людей с ОВЗ.

"Моя цель — это открытие некоего всероссийского центра занятости по трудоустройству людей с инвалидностью, потому что за прошедшее время я увидел массу нюансов, пробелов, которые существуют в государственной политике, во взаимодействии с инвалидами. И этот опыт я сейчас буду тиражировать через свои проекты", — говорит он.

"Мир на ощупь" — это некий инкубатор, акселератор для людей с ОВЗ, после которого они могут идти уже на открытый рынок труда. Основное у нас — это ежедневное общение. Каждый день любой из них общается минимум с 30 людьми, обменивается опытом, а это очень хорошая школа", — добавляет Анатолий.

Так проект, возникший в голове одного человека, приобретает общероссийский масштаб, привлекая не только туристов и жителей города, но и органы власти и образовательные учреждений. Ежемесячно только в Санкт-Петербурге площадку "Мира на ощупь" посещают от 2 до 6 тысяч человек. От них, по словам Анатолия, пока не было отрицательных отзывов: "Это говорит о том, что отношение к инвалидам действительно меняется. Люди учатся с ними взаимодействовать, а мы понимаем, что достигаем своей цели".