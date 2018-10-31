Волонтеры-спасатели ликвидируют последствия наводнений в Краснодарском крае

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей вместе с активистами из волонтерских центров Российских студенческих отрядов, Российского союза сельской молодежи и других общественных организаций съезжаются со всего Краснодарского края, чтобы оказать помощь жителям пострадавших от стихии районов.

Волонтеры распределяются по уровню подготовки и физическим возможностям, так как на каждого приходится довольно большой объем работ: разбор завалов, вынос крупногабаритного мусора и вещей, нуждающихся в просушке, из подтопленных домов, сортировка и выдача гуманитарной помощи, устранение медико-санитарных последствий чрезвычайной ситуации.

Помимо этого в Туапсинском районе студенты Кубанского государственного технологического университета и добровольцы ВСКС осуществляют подворовый обход, очищают дворы от крупного мусора, восстанавливают постройки, помогают пострадавшим от наводнения жителям привести дома и придомовую территорию в пригодное для жизни состояние.

В Апшеронском районе студенты Кубанского государственного медицинского университета и волонтеры устраняют медико-санитарные последствия ЧС, помогают врачебно-сестринским бригадам при подворовых обходах. Также добровольцы оказывают адресную помощь и ведут прием граждан в поликлиническом отделении Центральной районной больницы.

Напомним, в Краснодарском крае из-за сильных ливней затопило десятки населенных пунктов, несколько железнодорожных станций и перегонов.