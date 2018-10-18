Весь мир на ладонях: волонтеры создают книги для незрячих детей

Как подарить детям с проблемами зрения радость общения с книгами и дополнительную возможность познавать окружающий мир?

Волонтеры проекта "Мир на ладошках" из Ульяновской области, вошедшего в программу акселерации конкурса "Доброволец России — 2018", создают для подопечных специальные тактильные книги, которые способствуют реабилитации незрячих детей и помогают им полноценно развиваться.

Сложно ли их создавать, кто принимает в этом участие и как добровольцам удалось привлечь к проекту осужденных, отбывающих наказание на территории Ульяновской области, в интервью "Году волонтера" рассказала автор и руководитель проекта Оксана Краснобай.