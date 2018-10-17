"Человек имеет потенциал воскреснуть из пепла": волонтер о помощи бездомным

Обычно благотворительные организации помогают бездомным едой, одеждой или медикаментами, иногда дают возможность провести ночь под крышей. Однако существуют приюты, которые дарят человеку, попавшему в трудную ситуацию, возможность жить в настоящем доме, работать и самому зарабатывать на жизнь. О том, как устроен дом трудолюбия "Ной" и что нужно сделать для решения проблемы бездомности — в материале "Года волонтера".

Об этом не принято говорить

Тема бездомности в обществе непопулярна. Многие считают, что люди оказываются на улице исключительно по своей вине и остаются там по своей воле, поэтому предпочитают держаться от бездомных в стороне. В некотором смысле в обществе существует стереотип мышления — помогать только тем, кто не виноват в своих проблемах.

Каковы же причины бездомности? Многие оказываются на улице из-за пристрастия к алкоголю и наркотикам или нежелания работать, многие теряют жилье из-за обмана мошенников или своих же родственников, оказываются без работы в чужом городе и не могут больше оплачивать аренду квартиры или становятся нетрудоспособными из-за болезни… Попасть на улицу оказывается на удивление легко, а вот вернуться к прежней жизни без посторонней помощи удается немногим.

Для бездомных в России организованы государственные центры социальной адаптации, однако по большей части они могут дать бездомным лишь временное пристанище и пищу, но в целом не решают проблему возвращения человека в общество.

Что такое дом трудолюбия?

Дом трудолюбия "Ной" — одно из немногих мест, где бездомным дают реальный шанс снова обрести надежду на нормальную жизнь. Здесь люди получают еду и крышу над головой, причем в отличие от государственных ночлежек, которые дают приют на ночь, в "Ное" люди могут жить постоянно или пока не встанут на ноги. От жильцов требуют немногое: вести трезвый образ жизни и работать. С восстановлением документов и трудоустройством в приюте помогают, а для тех, кто работать по тем или иным причинам не может, тоже находится занятие — рукоделие или работа по дому.

История дома трудолюбия "Ной" началась в 2011 году, когда прихожанин храма Космы и Дамиана, бывший автоинструктор Емельян Сосинский открыл приют для бездомных в Подмосковье. Община, где бездомные будут не только получать жилье и пищу, но и трудиться, была создана по образцу дома трудолюбия Иоанна Кронштадтского, который был основан еще в конце XIX века. Для своего времени идея Иоанна Кронштадтского была революционной — дом трудолюбия был первым в России центром, который одновременно давал бездомным работу и занимался учебно-воспитательной работой и благотворительностью.

Сейчас дом трудолюбия "Ной" состоит из пятнадцати филиалов в Москве и Подмосковье, расположенных в арендованных коттеджах. Скоро будет запущен шестнадцатый. Пять из них — полностью "социальные дома" для инвалидов (включая лежачих), стариков и женщин с детьми. В "Ное" на сегодняшний день проживает около 850 человек, из них около 60% — старики, инвалиды и мамы с детьми. Содержание домов, в том числе оплата аренды, покупка еды, лекарств, идет в основном за счет половины заработка его трудоспособных жильцов (вторая половина остается у них). Около трети средств дом трудолюбия получает от благотворителей.

Как рассказывает волонтер дома трудолюбия "Ной" Мария Винокур, отдавать часть заработанных денег на содержание приюта — обязательное условие при вселении, но есть жильцы, которые делают это с радостью! "Трудоспособные люди, зарабатывая деньги, часть зарплаты отдают на содержание инвалидов, это их условие при поступлении в дом, и многие из них делают это совершенно осознанно, потому что они видят результат: это помогает тем, кто не может себя обеспечить", — говорит Мария.

Работа, кров и питание — это далеко не все, что дает бездомным дом трудолюбия. Пища духовная — тоже мощный стимул приободрить человека и вернуть ему желание жить. Для насельников дома устраиваются концерты, театральные представления, лекции, танцы, экскурсии.

Чем помочь?

При адаптации бездомных к жизни в обществе у волонтеров возникает много сложностей. В первую очередь это, конечно, восстановление документов, которые многие теряют или иногда продают. "Когда люди в одном городе пытаются восстановить свои документы, которые они когда-то получили в другом регионе, — этот процесс занимает годы. Ну и потом надо понимать, что многие люди ушли из социума, потому что они не умели справляться с этой государственной чиновничьей структурой, для них сложно прийти даже в МФЦ, сказать, что они хотят", — рассказывает Мария Винокур. Да и для волонтеров прохождение бюрократических процедур зачастую превращается в многоуровневый квест, потому что "подопечных" у них, как правило, много. Поэтому приюты для бездомных, в том числе и дом трудолюбия "Ной", нуждаются в помощи юристов и социальных работников, которые могли бы взять на себя хотя бы часть этой нагрузки.

Автоволонтерство тоже очень востребовано в "Ное"! Дому трудолюбия удалось приобрести машину для социального патруля, благодаря которой они могут отвезти человека с улицы, который хочет попасть в приют, на дезинфекцию и доставить его в один из филиалов дома. Но машин все равно не хватает на хозяйственные нужды. Развезти по приютам продукты и другие пожертвования благотворителей — для всего этого нужна помощь неравнодушных людей. "Если кто-то скажет, что я могу раз в неделю или раз в месяц приезжать на своей машине и развозом заниматься, это будет большое счастье", — рассказывает Мария.

Пожертвования для дома трудолюбия тоже никогда не бывают лишними: приют нуждается в мебели, бытовой технике, мужской одежде и обуви, нательном белье, продуктах, средствах личной гигиены, медикаментах и, разумеется, в материальной поддержке благотворителей.

А есть ли смысл?

Помощь бездомным — это очень непростая работа, требующая не только сил и времени, но и большого смирения. Кажется, что стоит только дать человеку возможность улучшить свою жизнь, и он сразу изменится. На самом деле все гораздо сложнее: далеко не все бездомные после долгих лет на улице готовы вновь жить как остальные люди — со всеми сложностями и ограничениями, которые накладывает на нас общество. Однако, несмотря на трудности, для некоторых дом трудолюбия становится ступенькой к выходу с самого дна.

Я считаю, что если пяти процентам людей удалось помочь вернуться в общество, это суперрезультат. Для остальных "Ной" — это возможность проживания в общинах. Есть много историй людей, которые, повидав все, самое страшное дно, превращаются в людей, которые спасают других. Человек имеет потенциал воскреснуть из пепла", — говорит Мария Винокур.

Она рассказывает, что некоторые бездомные, попав в приют, потом возвращаются в свою семью, находят работу, получают возможность арендовать жилье. Есть и те, кто со временем становятся управляющими филиалами приюта, и уже сами помогают бездомным изменить свою жизнь.

Как признается Мария, когда она только начала помогать бездомным, были опасения, насколько хватит сил, не опустятся ли руки. "Но как ни странно, когда ты глубоко понимаешь суть проблемы, то, наверное, перегореть нельзя, ты дальше видишь, как это все можно переустроить, ты веришь, что это возможно", — отмечает волонтер.

Безвозмездная помощь ближнему, как считает Мария, — обязательная часть духовной работы каждого человека, благодаря которой он растет как личность и становится внутренне богаче.

Дело не в том, что тебя должны отблагодарить. Как раз наоборот, обычно бездомные не благодарят. А дело в том, что твое понимание мира сильно меняется, а сердце наполняется счастьем и любовью и, самое главное, четко определяется смысл жизни", — отмечает Мария.

"Я просто хочу рассказать миру об этом!"

Почему же, несмотря на масштаб проблемы и на реальные факты успешного возвращения бездомных к жизни в обществе, до сих пор эта тема не в центре внимания? Как считает Мария, это происходит от непонимания феномена бездомности: его причин, последствий и способов помощи людям, попавшим в эту ситуацию. "Когда человек говорит, что бездомный виноват или так ему и надо, это не потому, что он злой. Это от невежества, от того, что он просто про это ничего не знает… Порой он испытывает сильное чувство жалости, но не знает, как помочь, и чтобы заглушить это чувство, кричит, что они все обманщики и мошенники… И когда ты людям это объясняешь, они начинают прислушиваться, меняться", — делится опытом волонтер.

Ситуацию с бездомными в России одними точечными методами не решить, уверена Мария. Как волонтер она пытается поднимать эту тему на экспертных советах, форумах, вместе с руководителями "Ноя" обращается в различные органы государственной власти. Еще одно из направлений ее волонтерской деятельности вместе с соратником режиссером Еленой Якушевой — создание документального сериала о бездомных людях.

"Я сосредоточена на том, чтобы как можно большему количеству людей рассказать о причинах бездомности, о самих бездомных, о том, какие чудеса происходят с человеком, когда он поднимается со дна, и что нельзя людей судить в середине их пути. Я просто хочу рассказать миру об этом!" — говорит волонтер.

Беседовала Мария Малиновская

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