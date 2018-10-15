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В России открылись центры по обучению поиску пропавших людей
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В России открылись центры по обучению поиску пропавших людей

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Ресурсные центры по обучению добровольцев поиску пропавших людей открылись в нескольких регионах страны, говорится в сообщении на портале "Добровольцы России". Они действуют в Москве, Хабаровском крае, Тульской, Владимирской, Амурской, Костромской, Ярославской, Кировской и Самарской областях. Организации создаются при содействии комитетов гражданской защиты по поручению президента РФ Владимира Путина.

Центр обучения волонтеров для поиска пропавших людей открылся в Хабаровске
© Официальный сайт Правительства Хабаровского края
Центр обучения волонтеров для поиска пропавших людей открылся в Хабаровске

Центры проводят обучение для новичков и курсы повышения для квалификации профессиональных спасателей. Пройти обучение может любой желающий без ограничений по полу, возрасту, образованию и социальному статусу.

Первый поток добровольцев-поисковиков завершил обучение в хабаровском региональном ресурсном центре. Слушателями курса стали волонтеры детско-юношеского движения "Школа безопасности" — детского крыла Российского союза спасателей.

Программа обучения была рассчитана на 36 часов и состояла из теоретических и практических занятий по ориентированию на местности, топографии, первой помощи, технике поисково-спасательных работ, приемам психологической помощи.

Полученные во время обучения знания и умения будут способствовать качественному проведению поисково-спасательных работ при привлечении добровольцев. Для нас очень важно получить поддержку от профессионалов в области спасательного дела и усовершенствовать профессиональные навыки волонтеров", — прокомментировала председатель регионального отделения движения "Школа безопасности" Тамара Хачатрян.

К деятельности ресурсных центров привлекаются сотрудники ведомственных учреждений, члены поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", добровольцы "Россоюзспаса" и других объединений, задействованных в поиске и спасении людей.

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