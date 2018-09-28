Арт-терапия для трудных подростков: как творчество побеждает зависимость

В конце сентября Ассоциация волонтерских центров провела трехдневный обучающий курс для лидеров 80 социальных проектов, отобранных в рамках конкурса "Доброволец России — 2018". Одной из инициатив, попавших в программу акселерации, стал проект "Лаборатория успеха". Об идее проекта и его перспективах корреспонденту "Года волонтера" рассказала его автор Альфина Мамбетова.

В единой информационной системе "Добровольцы России" официальная цель проекта "Лаборатория успеха" звучит так: "Социализация детей из приютов и детских домов с помощью воспитательных, образовательных творческих и выездных мероприятий". Но за сухой формулировкой скрывается целый мир увлекательного творчества, к которому волонтеры пытаются приобщить трудных детей.

Уже около года Альфина с товарищами проводит в башкирском республиканском реабилитационном центре арт-терапию для детей и подростков с наркотической, токсической, игровой и другими видами зависимостей, а также оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Рисуют в основном в технике эбру ‒ это старинная графическая техника, позволяющая получить красочный оттиск с поверхности воды.

"Мы привозим особые лотки, которые заполняются специальной жидкостью, и дети, подростки рисуют по воде. Благодаря этой технике у них возникает положительное мышление, им становится интересно заниматься творчеством", — объясняет автор проекта.

Помимо рисования по воде волонтеры стараются знакомить подопечных с другими, порой недоступными для них видами творчества, учат работать с маслом, акрилом и каждый раз привозят с собой что-то новое и интересное. К примеру, в ближайшее время хотят обучить детей рисованию песком.

По словам Альфины, эти техники, как правило, недешевы, и у большинства подростков из проблемных семей нет возможности купить необходимые краски и приспособления. А добровольцы проводят занятия совершенно бесплатно, открывая подопечным новые знания и даря им яркие эмоции. Встречи с детьми обычно проходят раз в неделю — по субботам — и длятся не менее трех часов.

"Само занятие идет 1,5‒2 часа. Мы стараемся задавать определенную тему. Как правило, я что-то рисую, и они параллельно, глядя на меня, тоже пишут картины, повторяют за мной. А волонтеры смотрят на технику выполнения, помогают тем, кому нужна помощь. Я тоже стараюсь подойти ко всем, помочь, подправить что-то или просто похвалить ребят, потому что внимание для них — это главное", — говорит она.

© Официальное сообщество социального проекта "Лаборатория Успеха" в социальных сетях Добровольцы проводят занятия совершенно бесплатно, открывая подопечным новые знания и даря им яркие эмоции © Официальное сообщество социального проекта "Лаборатория Успеха" в социальных сетях Добровольцы проводят занятия совершенно бесплатно, открывая подопечным новые знания и даря им яркие эмоции

Остальное время уходит на общение с постояльцами реабилитационного центра. Добровольцы выясняют, насколько детям было интересно занятие, что нового они узнали и в каких еще видах творчества хотели бы себя попробовать.

Также после проведения каждого мастер-класса психологи рассматривают работы детей, оценивают позитивный или отрицательный прогресс, поскольку в каждом рисунке можно увидеть настроение ребенка, его переживания, которые он скрывает от окружающих, объясняет Альфина.

Многие из них стесняются говорить о своих проблемах открыто, им не хватает общения, родительского внимания, и волонтеры пытаются как-то это восполнить", — добавляет она.

Идея проекта возникла не на пустом месте — в окружении Альфины также были наркозависимые люди. Сильно переживая из-за этого, она начала искать информацию, разбираться в проблеме и обнаружила, что эта беда может коснуться каждого, а особенно подвержены различным зависимостям дети и подростки.

"Для меня было большим открытием, что дети в возрасте 14, 10 и даже 8 лет пробуют различные психотропные вещества. В таком возрасте, когда их психика очень сильно подвержена воздействию. И конечно, это в большой степени связано с родителями, с воспитанием или тем, что кто-то где-то за ними не доглядел. Подростковый период самый сложный, им не хватает внимания, и они ищут утешение в чем угодно", — рассказывает автор "Лаборатории успеха".

В то же время у девушки было художественное образование, поэтому ответ, как помочь, показался достаточно очевидным.

Сейчас в команде проекта постоянно состоят около 25 человек. Кроме того, к ним периодически присоединяются волонтеры из башкирского республиканского добровольческого движения и других объединений, художники и просто неравнодушные люди, которых привлекают через группы в социальных сетях.

Я отдаю предпочтение тем, у кого есть какое-то видение искусства или профильное образование, но в целом не критично, если человек — не специалист в этой теме. Мы стараемся приглашать всех, ведь они могут привнести что-то новое в проект", — отмечает Альфина.

По ее словам, за год проект стал достаточно известен в Уфе и окрестностях — волонтеров зовут к себе с занятиями и подростковые клубы, и музеи, и центры для людей с инвалидностью. Но сил и рук на всех не хватает, а внимание хочется уделить в первую очередь своей привычной аудитории.

"К сожалению, я не успеваю совмещать и ездить куда-то дополнительно. Но конечно, если бы хватало ресурсов и была бы возможность, мы бы старались выезжать ко всем", — признается она.

Сейчас Альфина возлагает большие надежды на участие в программе акселерации и рассчитывает, что новые знания и знакомства помогут ей внести в проект какие-то позитивные изменения, расширить целевую аудиторию, найти спонсоров и партнеров.

"Поддержка очень важна для проекта, — говорит девушка. — Я хочу, чтобы он был долгосрочным и регулярным, чтобы действительно был эффект и результат".

Беседовал Александр Зиновьев