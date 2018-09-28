Центр обучения волонтеров для поиска пропавших людей открылся в Хабаровске

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Центр по обучению волонтеров поиску пропавших людей открылся в Хабаровске, к занятиям уже приступили добровольцы общественного движения "Школа безопасности", сообщает краевое правительство.

"Ресурсный центр по обучению добровольцев поиску пропавших людей открылся в Хабаровске на базе регионального учебно-методического центра управления по обеспечению мероприятий гражданской защиты края. Обучение будет проходить по утвержденной программе, специально разработанной с учетом климатических, географических особенностей региона, а также рекомендаций правоохранительных органов и сотрудников МЧС", — говорится в сообщении.

Отмечается, что курс теоретической и практической подготовки для добровольцев рассчитан на 36 часов. Изучать волонтеры будут основы первой медицинской и психологической помощи, тактику проведения поисковых работ, а также юридические вопросы. Обучение в центре бесплатное, пройти его может любой желающий оказывать добровольную помощь в поиске пропавших.

Первые заявки на обучение уже поступили. На этой неделе к занятиям приступила группа волонтеров от Хабаровского регионального отделения всероссийского детско-юношеского общественного движения "Школа безопасности", — сообщает правительство.

Уточняется, что центр по обучению поиску пропавших людей создан в крае в рамках реализации поручений президента РФ Владимира Путина. Подобные организации планируется организовать во всех регионах страны.