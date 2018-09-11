Год волонтера
Татьяна Никитина: у волонтерства в Челябинске очень серьезные перспективы
© Пресс-служба форума "Вместе – ради детей! Вместе 10 лет"
(обновлено: 18:24 11.09.2018)
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Татьяна Никитина: у волонтерства в Челябинске очень серьезные перспективы

На выставке-форуме "Вместе ‒ ради детей! Вместе 10 лет" в Челябинске собрались участники более чем из 50 регионов России. В течение трех дней они обменивались опытом, делились наработками и участвовали в мастер-классах по наиболее важным социальным вопросам: помощь семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, поддержка детей-сирот, работа волонтерских организациях и многое другое.

Министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина в беседе с корреспондентом РИА Новости рассказала о работе социального блока региона, результатах Года добровольца и почему форум "Вместе ‒ ради детей! Вместе 10 лет" так важен для региона.

Татьяна Евгеньевна, выставка-форум "Вместе ради детей! Вместе 10 лет" является традиционной и проводится уже в девятый раз. В этом году выставку принимает Челябинск. Что для города значит проведение этого события?

— Я хочу сказать, что это событие не только значимо для нашего города, это событие областного масштаба, оно важно для всей Челябинской области. Здесь присутствует весь социальный блок, все мои коллеги, которые работают со мной. Они представляют весь спектр социальных услуг, которые мы сегодня оказываем семьям с детьми.

Участники форума в Челябинске узнали о правилах безопасности в соцсетях
© Владимир Лебедев
Участники форума в Челябинске узнали о правилах безопасности в соцсетях

Для нас большая честь проводить такое мероприятие. Я благодарна Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, во главе с Мариной Владимировной Гордеевой за то доверие, которое они нам оказали, поскольку это юбилейное событие для фонда. И то, что в этом году выставка-форум проводится в Челябинске для нас очень важно и почетно. И мы очень горды этим событием.

  То, что Челябинск в этом году принимает форум, дает какие-то дополнительные возможности?

— Конечно, ведь это имиджевое событие для всей системы социальной защиты Челябинской области. Мы сегодня имеем возможность продемонстрировать результаты работы во всех сферах поддержки семей с детьми. И у нас сегодня есть такая уникальная возможность, так как мы принимающая сторона. Выставка-форум дает нам больше возможностей для того, чтобы показать себя. Но, безусловно, не только это. Мы внимательно смотрим за опытом и наработками наших гостей из других регионов.

Я бы хотела сказать, что Челябинская область всегда готова к инновациям, к развитию. Мы не стоим на месте. Эта профессиональная площадка дает возможность и для меня как для руководителя, и для моих специалистов изучить технологии работ других регионов. Я уверена, что мы какой-то интересный опыт здесь для себя найдем и сможем развивать его у нас, в Челябинской области.

Татьяна Евгеньевна, расскажите, пожалуйста, о результатах социальной работы в регионе?

— Во-первых, я хочу сказать, что за последние три года на треть снизилось количество семей, находящихся в социально опасном положении. Безусловно, это не только работа министерства социальных отношений, это межведомственная работа. Мы всегда работаем в тесном сотрудничестве с нашими коллегами.

© Максим ЖестковМинистр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина
© Максим Жестков
Министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина

Еще хочу сказать, что за последние три года банк данных по детям сиротам сократился на 56%. Это серьезные цифры, они о многом говорят. Мы развиваем технологии сопровождения семей. Сотрудничество с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и вовлечение некоммерческого сектора в эту работу позволило нам на 45% охватить тех, кто сегодня нуждается в поддержке государства.

Это серьезные показатели. Но впереди у нас непочатый край работы. У нас остаются и дети-сироты, и детские дома, хотя их число сокращается, но этот процесс нужно продолжать и дальше. И остаются социально опасные семьи, и с ними нужно продолжать работу.

2018 год объявлен в России Годом волонтера (добровольца), насколько развито волонтерское движение в Челябинской области?

— Я возглавляю министерство в качестве первого лица уже пятый год, и с первых дней работы министром я очень трепетно и с благодарностью отношусь к волонтерскому движению. У нас, в Челябинской области, есть центр волонтерских объединений — это наши большие друзья.

В Челябинске стартовал форум Вместе - ради детей! Вместе 10 лет
© Пресс-служба IХ Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей! Вместе 10 лет»
В Челябинске стартовал форум "Вместе - ради детей! Вместе 10 лет"

И ни одно наше мероприятие не проходит без их участия, ни одно серьезное решение глобальных задач не проходит без них. Более того, у нас активно развивается "серебряное" волонтерство, и это уже в тренде для всей территории Российской Федерации.

Неслучайно наш добрый коллега, председатель совета ветеранов Челябинской области Анатолий Петрович Сурков присутствует сегодня на форуме-выставке. У нас волонтерство можно назвать многогранным ‒ и пожилые люди вовлечены в добровольчество, и дети. Это все очень гармонично существует на территории Челябинской области. И у волонтерства в Челябинске очень серьезные перспективы.

Эти перспективы простираются на несколько лет вперед, когда официальный год закончится?

— У нас и до Года волонтера было развито добровольческое движение, и с окончанием года это все, безусловно, не закончится. Просто когда объявляется год по той или иной теме, то это прекрасная возможность оценить на данный момент свои результаты работы, понять, правильно ли все делается, подумать, что можно еще сделать, чтобы усовершенствовать эту работу. Поэтому этот год для нас можно назвать годом для аналитики, а дальше будет, безусловно, только развитие темы волонтерства в регионе.

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