В Саратовской области проходит акция "Волшебный клубок"

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Юные воспитанники клуба "Росток" посетили комплексный центр социального обслуживания населения Балаковского района Саратовской области, где проходит акция "Волшебный клубок", сообщает портал "Добровольцы России". В рамках акции любой желающий может принести в центр вязаные вещи или пряжу. Из собранных мотков к зиме серебряные волонтеры и их помощники свяжут варежки, перчатки, носки, шапки, шарфы и передадут их в канун новогодних праздников детям, оставшимся без попечения родителей, малообеспеченным семьям, людям с инвалидностью и пожилым гражданам.

В центре волонтеры старшего поколения рассказали детям о своей добровольческой деятельности, дополнив свои выступления демонстрацией видеофильма. Добровольцы торжественно передали собранные ими клубки пряжи и готовые изделия: носки, следки, перчатки, а также носочки и варежки для малышей.

Воспитанники клуба "Росток" тоже активно участвуют в различных благотворительных акциях. Они уже внесли свой вклад в сбор денежных средств для срочного лечения от онкологического заболевания ребенка, собирали корм для бездомных животных, а в настоящее время поддержали акцию "Волшебный клубок".