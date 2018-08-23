Международный форум добровольцев состоится в Перми

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Международный форум добровольцев будет проходить в Перми 25-26 октября.

Эксперты из 15 стран и более 1000 представителей социально ориентированных организаций и компаний, органов власти, СМИ представят свой опыт общественных преобразований в сфере добровольчества, сообщают организаторы мероприятия.

В завершение форума пройдет V Международный кинофестиваль социальных короткометражных фильмов, видеороликов и рекламы "Лампа", в рамках которого будут представлены и награждены лучшие работы режиссеров из России и из-за рубежа.

Регистрация для участия в форуме доступна до 5 октября на официальном сайте мероприятия.