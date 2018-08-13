«Живые свидетели»: волонтеры Музея ГУЛАГа помогают жертвам репрессий

Волонтерский центр Музея истории ГУЛАГа существует с 2013 года. Он уникален, ведь здесь добровольцы помогают не только в архиве или в музейных залах, но и в работе с людьми — живыми свидетелями эпохи сталинских репрессий, теми, кто был арестован и прошел лагеря, с теми, чьи истории жизни становятся частью музейного фонда.
О том, как появилась идея создать волонтерский центр Музея истории ГУЛАГа и его работе, корреспонденту проекта «Год волонтера» рассказали сотрудники центра и их подопечные.
Подопечные социально-волонтерского центра Музея истории ГУЛАГа — люди пожилые, иногда очень пожилые, нуждающиеся в помощи и заботе. Работая с ними, сотрудники музея поняли, что не могут просто взять интервью и уйти. Так и появилась идея создать социально-волонтерский центр при музее.
Особенная ценность музея
Руководитель социально-волонтерского центра Музея истории ГУЛАГа Варвара Усаневич рассказала об уникальной музейной студии визуальной антропологии, в которой снимаются интервью со свидетелями эпохи:
«Эти интервью длятся иногда восемь часов, а иногда несколько дней, а наши подопечные — пожилые люди, некоторые из них остро нуждаются в помощи, и бросить их, взяв интервью, мы просто не могли. Наш директор (Роман Романов. — Примеч. ред.) принял решение создать социально-волонтерский центр, чтобы об этих людях заботиться».
В настоящее время у музея 119 подопечных. В волонтерском центре помогают 627 человек, активно — около 200. Самому молодому из них 16 лет, самый старшему — 75.
По словам Варвары Усаневич, в волонтерский центр люди попадают по-разному, и совсем необязательно это те, у кого были репрессированы родственники: кто-то во время посещения увидел стенд добровольцев и захотел стать одним из них, кто-то прочитал о социально-волонтерском центре на сайте, кому-то о нем рассказали друзья.
«К нам приходят люди, которые хотят помочь. У нашего центра два направления работы: первое — помощь подопечным, а второе — непосредственно музею, в отделе хранения или в архиве, в научной библиотеке, в студии визуальной антропологии, в музейных залах. Но приоритетное социальное направление — помощь подопечным», — говорит Варвара Усаневич.
По ее словам, около 10% подопечных музея — люди одинокие. Но это не значит, что остальным не нужна помощь, даже тем, у кого есть дети.
Бывает, что есть, скажем, у подопечного, которому 87-90 лет, дочка или племянница, но и они уже немолоды, им самим 60-70 лет, не могут активно помогать, — объясняет Варвара.
Волонтеры поддерживают подопечных в самых разных делах: покупают продукты и лекарства, моют окна, выводят на прогулку или сопровождают ко врачу, поздравляют с праздниками, а иногда и просто заходят попить чая и поговорить, ведь общение пожилым людям нужно так же, как и всем остальным, а в возможностях они ограничены.
А иногда помощь оказывается и жизненно важной в буквальном смысле.
«Волонтер спас одну из наших бабушек, — рассказывает Варвара. — Она была в Подмосковье на даче, случился гипертонический криз, и скорая отказалась ее везти в Москву. Он поехал за ней, забрал и привез на своей машине».
По словам Варвары Усаневич, подопечные музея очень довольны работой волонтерского центра.
Они нам все время говорят: "Мы чувствуем, что мы вам нужны", — делится она.
Отдавать и принимать
Две подопечные музея — 79-летняя Вера Петровна Мирейская и Гузель Гумировна Ибрагимова, которой в этом году исполнится 84 года, работу волонтеров понимают как никто другой, потому что и сами имеют подобный опыт.
Гузель Гумировна больше 20 лет проработала координатором московского отделения общества «Мемориал» в ЦАО по работе с репрессированными, а до этого, еще в 1989 году, сама собрала группу репрессированных, которые нуждались в помощи.
«Помогали тем, кто был не на ногах, кто беднее, кто одинок. И в больницу возили, и окна мыли, когда были помоложе, и по магазинам ходили», — рассказывает она.
А вот Вера Петровна и сейчас координирует деятельность отделения «Мемориала» Басманного района.
«Многим нужна медицинская помощь, нужно, например, лечь в госпиталь. Сначала я сама проверяю, хорошее ли место, рассказываю, убеждаю. Тяжело бывает пожилых людей убедить в чем-то, даже если это хорошее дело. Если убедить удается, звоню в Музей ГУЛАГа и они выделяют машину, чтобы отвезти человека в госпиталь», — рассказывает она.
Когда у Музея истории ГУЛАГа появился социально-волонтерский центр, обе женщины стали его подопечными. Они с удовольствием рассказывают о его работе и признаются, что испытывают к волонтерам только самые теплые чувства.
Вере Петровне социально-волонтерский центр помог перевезти в новую квартиру библиотеку, которую она собирала 40 лет.
«Выделили человека, она очень грамотно все сделала — не просто пришла время провести, галочку поставить. Мы разбирали полки, она все пронумеровала — и сами полки, и стекла, упаковали книги все в коробки. Потом помогали переезжать, перевозить — много рейсов было сделано, ведь библиотека большая», — говорит она.
По словам женщин, для подопечных музея очень важно, что есть место, куда они всегда могут обратиться за помощью, где всегда выслушают, что-то подскажут, если нужно, и обязательно помогут.
Не только важно, что они помогают физически и материально, главное — забота, опора. Ты знаешь, что всегда можешь позвонить и тебя услышат и помогут, — говорит Вера Петровна.
Гузель Гумировна в свою очередь добавляет, что прекрасно понимает, как тяжело бывает работать с пожилыми людьми, особенно с теми, у кого настолько сложная судьба.
«Труд у них великий, потому что с пожилыми людьми работать очень сложно и хлопотно. Если нет добра в душе, если это будет просто как обязанность, очень скоро она надоест любому волонтеру. Это подвиг — работать с людьми, с пожилыми, тем более с людьми с искалеченной судьбой», — говорит она.
Брать пример и заряжаться позитивом
Однако сами волонтеры музея, кажется, вовсе не согласны с тем, что им приходится сталкиваться с какими-то сложностями.
«Нет среди наших подопечных людей с негативными установками. Они не ругают государство, не винят кого-то в своей беде. Было и было. У нас много бабушек, на которых можно равняться. И некоторые ребята говорят: "Я бы хотел быть таким в старости"», — рассказывает Варвара Усаневич.
По словам волонтера музея, маркетолога Натальи, одна из бабушек, которой она часто помогает, прошла войну, плен, репрессии, потеряла ребенка и остается при этом очень позитивным человеком.
«Мои собственные проблемы всегда меркнут на фоне того, через что прошли эти люди, и та благодарность, которую они испытывают, когда мы помогаем им, очень мотивирует и греет душу», – говорит Наталья.
Она признается, что изначально ей гораздо больше нравилось работать в архиве, но, узнав, что у музея есть подопечные дедушки и бабушки, прошедшие лагеря и нуждающиеся в помощи, она стала волонтером социального направления.
Юсупу о волонтерстве в Музее истории ГУЛАГа рассказал друг. Экспозиция крайне впечатлила молодого человека и он что тоже решил помогать жертвам репрессий.
Сперва работал в архиве с документами и письмами родственников жертв репрессий. Позже его попросили помыть окна в квартире одной из подопечных.
«Пока я мыл окна, она рассказывала мне свою историю, как ей жилось в Советском Союзе, как выживала во время войны, какие ужасные вещи видела. Мне было очень интересно, ведь это наша история, наше прошлое – прошлое, без которого у нас не будет будущего», – делится Юсуп.
Волонтерство, по его мнению, – высшая форма проявления человечности.
Ты помогаешь безвозмездно совершенно незнакомому человеку, но взамен получаешь гораздо больше: делаешь счастливым этого человека, – говорит волонтер.
Видеооператор Екатерина тоже захотела стать волонтером после того, как побывала на экспозиции. Девушка рассказывает, что ей было очень больно читать факты о репрессиях, видеть страшные списки приговоренных к смерти людей и захотелось помочь тем, кто пережил это суровое, несправедливое время.
«Самое приятное – дарить эмоции. Однажды нужно было доставить букет подопечной к 8 Марта. Она очень радостно меня встретила; было видно, что человек добрый, отзывчивый. Искренне и сердечно пожелала мне удачи и большой любви, что было безумно приятно, учитывая, что мы виделись впервые в жизни», – признается Екатерина.
По словам Варвары Усаневич, для всех волонтеров музея важно, что они делают по-настоящему значимое дело. Многие находят друзей, единомышленников, людей, которые понимают, что можно что-то изменить собственными силами, тех, кто понимают их стремления что-то изменить в жизни, сделать что-то хорошее.
Подопечные музея признаются, что волонтеры относятся к ним так, будто это они для них родные, и благодаря этому не чувствуют себя выброшенными за борт жизни.
Беседовала Наталья Филиппова
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.