«Живые свидетели»: волонтеры Музея ГУЛАГа помогают жертвам репрессий

В настоящее время у музея 119 подопечных. В волонтерском центре помогают 627 человек, активно — около 200. Самому молодому из них 16 лет, самый старшему — 75.

По словам Варвары Усаневич, в волонтерский центр люди попадают по-разному, и совсем необязательно это те, у кого были репрессированы родственники: кто-то во время посещения увидел стенд добровольцев и захотел стать одним из них, кто-то прочитал о социально-волонтерском центре на сайте, кому-то о нем рассказали друзья.

«К нам приходят люди, которые хотят помочь. У нашего центра два направления работы: первое — помощь подопечным, а второе — непосредственно музею, в отделе хранения или в архиве, в научной библиотеке, в студии визуальной антропологии, в музейных залах. Но приоритетное социальное направление — помощь подопечным», — говорит Варвара Усаневич.

По ее словам, около 10% подопечных музея — люди одинокие. Но это не значит, что остальным не нужна помощь, даже тем, у кого есть дети.