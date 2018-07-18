В 15 регионах России будут созданы центры для активных пожилых людей

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Ассоциация волонтерских центров (АВЦ) и благотворительный фонд "Память поколений" определили победителей всероссийского конкурса по формированию центров для волонтеров старшего возраста. Ими стали 15 волонтерских организаций из различных регионов России, на базе которых уже в этом году заработают специализированные центры для добровольцев старшего возраста, сообщает пресс-служба АВЦ.

Победители получат по 200 000 рублей на создание центров "серебряного" добровольчества, а также примут участие в грантовом конкурсе поддержки волонтерских проектов среди пожилых людей.

"В России традиционно старшее поколение активно участвует в общественной деятельности. Став волонтером, человек продолжает применять свой накопленный опыт и профессиональные знания там, где это особо необходимо, они чувствуют себя нужными, незаменимыми в данной ситуации", — заявил председатель совета ассоциации, член ОП РФ Артем Метелев.

Он отметил, что регионы проявили большой интерес к данной теме — на конкурс было подано 164 заявки из 64 субъектов России. По словам Метелева, одной из своих основных задач АВЦ видит постепенное открытие таких центров во всех 85 субъектах страны.

В этом году методическую и организационную помощь получат 15 организаций ‒ победителей конкурса из Волгоградской, Калининградской, Курской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Самарской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, республик Башкортостан и Бурятия, Алтайского и Забайкальского краев, а также Ханты-Мансийского автономного округа.

Каждый центр будет иметь свою линейку социальных проектов и до конца года должен сформировать сообщество граждан старшего возраста с активной жизненной позицией.