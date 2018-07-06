Фестиваль «Том Сойер Фест» приглашает волонтеров

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Присоединиться к фестивалю восстановления исторической среды по названием "Том Сойер Фест" может любой желающий, сообщает оргкомитет Года добровольца (волонтера).
"Для фестиваля отбираются дома, которые не являются памятниками, но считаются важными элементами городской среды. Они находятся в собственности у простых людей, зачастую у пенсионеров. Даже самый простой косметический ремонт фасада — дело энергозатратное и недешевое, и многие не могут его потянуть ни по финансам, ни по ресурсам. Но мы очень любим деревянную архитектуру и хотим, чтобы она украшала города", — рассказали организаторы фестиваля.
Помимо этого в каждом городе разработана программа фестиваля, которая включает мероприятия от Центра прикладной урбанистики, встречи с реставраторами, архитекторами, художниками из разных городов и стран, экскурсии, концерты и поэтические вечера. С подробностями можно ознакомиться на сайте проекта http://tsfest.ru/.