Год волонтера
Социальное волонтерство: как в Чувашии помогают семьям особенных детей
© Волонтерский проект "Спасибо, что ты есть"
11:3006.06.2018
(обновлено: 11:49 06.06.2018)
0480

Социальное волонтерство: как в Чувашии помогают семьям особенных детей

Арина Максимова, руководитель чувашской молодежной общественной организации "Республиканский волонтерский центр "Действуй"" отправила историю своего проекта "Спасибо, что ты есть!" на почту "Школы медиаволонтера" sn@rian.ru. Корреспондент спецпроекта РИА Новости "Год волонтера" связался с добровольцем и расспросил о том, как появился проект и почему семьям детей-инвалидов нужна помощь волонтеров.

Помощь в два клика: чему может научить школа медиаволонтера
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Помощь в два клика: чему может научить школа медиаволонтера
Идея создания волонтерской организации, которая будет помогать матерям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, появилась у Арины во время учебы в университете и работы в его волонтерском центре.

"Тогда наш центр был первым в республике — огромное поле деятельности и возможность для развития интересных проектов. Одним из ведущих направлений стала работа с социально-реабилитационными учреждениями, с детьми, воспитывающимися в детских домах. Некоторые живут там, хотя у них родители живые", — рассказывает Арина Максимова.

Почему одни родители отказываются от здоровых детей, а другие не бросают больного, зная, что до конца преодолеть болезнь невозможно и получится только лишь чуть облегчить жизнь ребенка, — эти вопросы не давали покоя Арине. Со временем она начала задумываться, как помочь матерям детей с ограниченными возможностями здоровья. Идеей нового проекта девушка поделилась с коллегами, но поддержки и одобрения не встретила — слишком сложным в реализации он казался.

"Идея осталась идеей еще на один год, я уже почти поверила, что ничего у меня не получится, пока одна коммерческая организация не объявила о конкурсе социальных и культурных проектов. Я подумала, что попробую оформить этот проект на бумаге и подам заявку. Подала, забыла о конкурсе. И знаете что? Мне позвонили из этой компании и сообщили, что я победила", — рассказывает Арина.

Найти и убедить принять помощь

Реализация проекта "Спасибо, что ты есть!" началась в августе 2017 года. Информация о проекте появилась в социальных сетях и региональных СМИ. Сейчас в нем работает около 60 волонтеров. Изначально предполагалось оказывать помощь 30 семьям, в планах на будущее — 40 семей.

Начинать было сложно, мы должны были найти тех, кто нуждается в помощи, убедить выйти на контакт, завоевать их доверие. Но усилиями одной малюсенькой команды нам все же удалось добиться успеха", — рассказывает Арина.

Волонтеры провели для незрячих тактильную выставку
© РИА Новости / Евгений Биятов
Волонтеры провели для незрячих тактильную выставку
По словам Максимовой, трудности, которые постоянно испытывают семьи с ребенком-инвалидом, значительно отличаются от повседневных забот среднестатистической семьи. Отношения внутри таких семей, распределение обязанностей, контакты с социумом искажаются. Причины нарушений связаны с психологическими особенностями ребенка, а также с эмоциональной нагрузкой, которую несут члены его семьи.

"Матери находятся с детьми-инвалидами постоянно. Они жалуются на обилие повседневных забот, связанных с ребенком. Это приводит к повышенной физической и моральной нагрузке, вызывает утомление. Часто для таких матерей свойственно снижение психического тонуса и заниженная самооценка. Они теряют вкус к жизни, у них нет перспективы профессиональной карьеры, они просто теряют интерес к себе как к женщине и личности. Многие родители в сложившейся ситуации оказываются беспомощными", — говорит Арина.

Вернуть радость жизни

Сейчас волонтеры проекта, прошедшие специальное обучение у психологов, присматривают за детьми, пока мамам нужно отлучиться по делам, погулять, пройтись по магазинам, помогают оформить документы, устраивают тематические фотосессии, организуют мастер-классы и культурно-досуговые мероприятия. Проект развивается и был отмечен Федеральным агентством по делам молодежи.

"Мы выиграли второй грант в конкурсе для физических лиц, который поможет нам еще больше расширить проект. Благодаря Росмолодежи мы сможем оплачивать консультации для наших подопечных у квалифицированных специалистов — юристов и психологов", — делится Арина.

В планах — организация досуговых площадок, где мамы смогут найти себе хобби по душе, где семьи смогут знакомиться и общаться, в том числе пока позволяет погода, на природе. Во время акции присматривать за детьми будут обученные волонтеры, что позволит матерям получить психологическую разгрузку, не беспокоясь за своих детей.

Мы хотим, чтобы женщины, у которых есть ребенок с особыми потребностями, которые посвятили себя уходу за ним, снова смогли почувствовать себя женщинами, хотим вдохновить их, показать, что в жизни есть не только проблемы и заботы, что есть и возможность радоваться жизни", — говорит Арина Максимова.

Реализация проекта осуществляется при поддержке чувашского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды". Партнерами проекта также являются волонтерский центр Чувашского государственного университета им. И.Н.Ульянова и чувашское региональное отделение всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики".

Если у вас есть истории о социальных волонтерах, присылайте их в нашу редакцию на электронную почту sn@rian.ru.

Комментировать
© МИА Россия Сегодня 2018
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена