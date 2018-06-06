Социальное волонтерство: как в Чувашии помогают семьям особенных детей

Арина Максимова, руководитель чувашской молодежной общественной организации "Республиканский волонтерский центр "Действуй"" отправила историю своего проекта "Спасибо, что ты есть!" на почту "Школы медиаволонтера" sn@rian.ru. Корреспондент спецпроекта РИА Новости "Год волонтера" связался с добровольцем и расспросил о том, как появился проект и почему семьям детей-инвалидов нужна помощь волонтеров.

Идея создания волонтерской организации, которая будет помогать матерям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, появилась у Арины во время учебы в университете и работы в его волонтерском центре.

"Тогда наш центр был первым в республике — огромное поле деятельности и возможность для развития интересных проектов. Одним из ведущих направлений стала работа с социально-реабилитационными учреждениями, с детьми, воспитывающимися в детских домах. Некоторые живут там, хотя у них родители живые", — рассказывает Арина Максимова.

Почему одни родители отказываются от здоровых детей, а другие не бросают больного, зная, что до конца преодолеть болезнь невозможно и получится только лишь чуть облегчить жизнь ребенка, — эти вопросы не давали покоя Арине. Со временем она начала задумываться, как помочь матерям детей с ограниченными возможностями здоровья. Идеей нового проекта девушка поделилась с коллегами, но поддержки и одобрения не встретила — слишком сложным в реализации он казался.

"Идея осталась идеей еще на один год, я уже почти поверила, что ничего у меня не получится, пока одна коммерческая организация не объявила о конкурсе социальных и культурных проектов. Я подумала, что попробую оформить этот проект на бумаге и подам заявку. Подала, забыла о конкурсе. И знаете что? Мне позвонили из этой компании и сообщили, что я победила", — рассказывает Арина.

Найти и убедить принять помощь

Реализация проекта "Спасибо, что ты есть!" началась в августе 2017 года. Информация о проекте появилась в социальных сетях и региональных СМИ. Сейчас в нем работает около 60 волонтеров. Изначально предполагалось оказывать помощь 30 семьям, в планах на будущее — 40 семей.

Начинать было сложно, мы должны были найти тех, кто нуждается в помощи, убедить выйти на контакт, завоевать их доверие. Но усилиями одной малюсенькой команды нам все же удалось добиться успеха", — рассказывает Арина.

Вернуть радость жизни

По словам Максимовой, трудности, которые постоянно испытывают семьи с ребенком-инвалидом, значительно отличаются от повседневных забот среднестатистической семьи. Отношения внутри таких семей, распределение обязанностей, контакты с социумом искажаются. Причины нарушений связаны с психологическими особенностями ребенка, а также с эмоциональной нагрузкой, которую несут члены его семьи."Матери находятся с детьми-инвалидами постоянно. Они жалуются на обилие повседневных забот, связанных с ребенком. Это приводит к повышенной физической и моральной нагрузке, вызывает утомление. Часто для таких матерей свойственно снижение психического тонуса и заниженная самооценка. Они теряют вкус к жизни, у них нет перспективы профессиональной карьеры, они просто теряют интерес к себе как к женщине и личности. Многие родители в сложившейся ситуации оказываются беспомощными", — говорит Арина.

Сейчас волонтеры проекта, прошедшие специальное обучение у психологов, присматривают за детьми, пока мамам нужно отлучиться по делам, погулять, пройтись по магазинам, помогают оформить документы, устраивают тематические фотосессии, организуют мастер-классы и культурно-досуговые мероприятия. Проект развивается и был отмечен Федеральным агентством по делам молодежи.

"Мы выиграли второй грант в конкурсе для физических лиц, который поможет нам еще больше расширить проект. Благодаря Росмолодежи мы сможем оплачивать консультации для наших подопечных у квалифицированных специалистов — юристов и психологов", — делится Арина.

В планах — организация досуговых площадок, где мамы смогут найти себе хобби по душе, где семьи смогут знакомиться и общаться, в том числе пока позволяет погода, на природе. Во время акции присматривать за детьми будут обученные волонтеры, что позволит матерям получить психологическую разгрузку, не беспокоясь за своих детей.

Мы хотим, чтобы женщины, у которых есть ребенок с особыми потребностями, которые посвятили себя уходу за ним, снова смогли почувствовать себя женщинами, хотим вдохновить их, показать, что в жизни есть не только проблемы и заботы, что есть и возможность радоваться жизни", — говорит Арина Максимова.

Реализация проекта осуществляется при поддержке чувашского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды". Партнерами проекта также являются волонтерский центр Чувашского государственного университета им. И.Н.Ульянова и чувашское региональное отделение всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики".

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